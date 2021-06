Molti di noi durante la quarantena hanno guadagnato un paio di chili. La reclusione, infatti, unita all’impossibilità di uscire e ad un impigrimento generale hanno fatto naturalmente il loro corso. Ma come si può provare a perdere il peso in eccesso se si va, per desiderio o per lavoro, spesso a mangiare fuori? Oggi lo spieghiamo noi. Ecco il segreto che pochi conoscono per seguire con facilità la dieta al ristorante. Vediamo insieme cosa possiamo fare nel dettaglio.

Il segreto che pochi conoscono per seguire con facilità la dieta al ristorante

Molti quando si recano al ristorante vengono assaliti da dubbi e tentazioni. Per le seconde purtroppo non c’è rimedio. Bisogna solo esercitare un pochino di autocontrollo e cercare di evitare di guardare la carta dei dolci.

Un primo buon accorgimento può essere chiedere espressamente al cameriere di non portare il cestino del pane. In questo modo, se si prende un piatto di pasta, si evita di sovraccaricare con i carboidrati. Poi prendere un antipasto o un contorno a base di verdura, preferibilmente cruda o grigliata. Così facendo si può gestire al meglio eventuali condimenti.

Un pranzo e una cena tipo

Facciamo un esempio pratico. Se si desidera prendere un primo basta sceglierlo a base di verdure, di legumi oppure di pesce.

Generalmente, infatti, questi sughi sono più leggeri dei ragù di carne e delle creme a base di uova o di formaggio. Meglio preferire la pasta secca invece di quella fresca o ripiena e cercare di evitare i risotti. Il processo di mantecatura a base di burro e parmigiano, infatti, rende questo piatto più ricco di grassi.

Per quanto riguarda i secondi si può optare per pesce o carne, magari preferendo in entrambi i casi quelli bianchi. Evitare formaggi e affettati, soprattutto se presi insieme: il classico tagliere quindi non è una buona idea.

Se si desidera concludere il pasto con qualcosa di dolce, ordinare frutta o al massimo un sorbetto.

Approfondimento

Questo alimento gustoso e croccante riduce il senso di fame evitando le abbuffate