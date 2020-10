Chi afferma di non aver cominciato a disinfettare le superfici di casa, o vive ancora nel 2019, o mente. Ormai la pandemia da Covid-19 ha indotto molti a cambiare abitudini di consumo, ma anche di vita. Disinfettare le superfici più a “rischio” della nostra casa è ormai una prassi comune. Per questo motivo, in questo articolo, si scoprirà Il segreto che pochi conoscono per risparmiare sui detergenti. In questo modo ci si potrà assicurare di avere allo stesso tempo superfici pulite e sanificate, e tasche un po’ più pesanti.

Disinfettare le superfici in modo naturale

Il segreto che non tutti conoscono per risparmiare sui detergenti è semplice e riguarda i detergenti fai-da-te. È possibile realizzare un detergente multiuso che sia al tempo stesso economico, naturale e non tossico, semplicemente aprendo la dispensa. Il risultato è incredibile e quasi identico a quello dei prodotti che si trovano al supermercato.

Ecco le composizioni fai-da-te per un detergente naturale multiuso

a) Aggiungere a 4 litri di acqua calda 1 cucchiaino di olio d’oliva e 200 ml d’aceto. Il detersivo così ottenuto è ottimo per i pavimenti in linoleum.

b) Unire la buccia di 3 limoni con 150 ml di aceto bianco. Poi, lasciar fermentare al buio per circa una settimana. Il liquido va poi filtrato e aggiunto a 100 ml di acqua. Il composto così ottenuto può essere travasato anche in una bottiglietta spray. Questo detergente è ideale per il bucato a mano.

c) Aggiungere a mezzo litro d’acqua mezzo bicchiere d’aceto e una tazzina di bicarbonato. Il detergente ottenuto in questo modo è utile per le superfici del bagno, ma anche per vetri e finestre.

d) Mescolare 30 gocce di tea tree oil a mezzo litro d’acqua. Aggiungere 30 gocce di olio di lavanda. Questo detergente è efficace per lavare le superfici in cucina e di marmo.

