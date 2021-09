La cioccolata calda è un classico che non conosce età. Una bevanda deliziosa e semplice, ma che, se non curata nel modo giusto, potrebbe risultare in un vero e proprio pasticcio.

Per quanto gli ingredienti siano pochi, così come i passaggi, ci sono delle accortezze da avere di cui pochissimi sono a conoscenza. Ecco, quindi, il segreto che non tutti sanno per una cioccolata calda cremosa e senza grumi pronta in 5 minuti. Vediamo di che si tratta.

Nonostante le infinite ricette per preparare la cioccolata calda, gli ingredienti di base rimangono sempre gli stessi. Latte, cacao, amido di mais e cioccolato sono l’accoppiata vincente per la preparazione ideale di questa bevanda.

Nel corso degli ultimi anni, poi, sono passate sotto i riflettori nuove versioni di questo drink prettamente invernale. C’è chi preferisce la fecola di patate all’amido di mais per addensare il composto, chi adora aggiungere panna, cannella o un marshmallow superiormente.

Attenzione alle porzioni e a come dividiamo il cioccolato

Tuttavia, quella su cui focalizzeremo la nostra attenzione è la ricetta classica. Ciò, comunque, non ci impedisce di aggiungere un tocco personale alla nostra cioccolata calda, dato che interessa le fasi finali.

Se è vero che gli ingredienti sono sempre i soliti 4 riportati sopra, un leggero cambiamento nelle quantità potrebbe fare la differenza. Per prima cosa, procuriamoci per 2 porzioni: 500ml di latte, 25g di cacao, 25g di amido di mais, 120g di cioccolato e 25g di zucchero.

Se abbiamo la barretta di cioccolato, rompiamola in quadratini, in modo da permetterne uno scioglimento veloce ed uniforme in fase di cottura.

Quindi, iniziamo versando il latte in un pentolino e riscaldiamo a fiamma medio/bassa. Fattosi appena caldo, aggiungiamo il cioccolato a cubetti e giriamo con un mestolo, in modo che si sciolga più velocemente. Una volta pronto il mix, aggiungiamo zucchero e amido di mais, ma attenzione a quest’ultimo passaggio.

Il segreto che non tutti sanno per una cioccolata calda cremosa e senza grumi pronta in 5 minuti

Il vero trucco per una cioccolata calda cremosa e senza grumi sta nel mescolare costantemente il composto una volta aggiunto l’addensante.

Giriamo la bevanda con un mestolo in legno, facendo attenzione che non si formino grumi sul fondo o sulle pareti del pentolino. Man mano che si riscalda, la bevanda diventerà sempre più densa. Spegniamo il fornello una volta raggiunta la consistenza ideale e versiamo velocemente nei bicchieri.

