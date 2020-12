Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



E’ nato da un errore commesso in cucina ed è oggi un piccolo segreto che serve a rendere il sugo meno acido. Il pomodoro è un ingrediente nato con questa acidità naturale che lo caratterizza, ma che lo rende uno degli ingredienti più salutari in assoluto. Ecco, allora, il segreto che non conoscono in molti e che serve a rendere il sugo meno acre.

Nel sugo non va messo solo il sale

Quando si prepara il sugo fatto in casa, una regola d’oro è quella di farlo cuocere per abbastanza tempo. In ciascuno sarà vivo il ricordo di nonne e mamme che preparavano il sugo della domenica, facendolo bollire a fuoco lento per ore. Non si trattava di qualcosa di errato, perché il sugo poco cotto tende a essere molto più acido. Ma esiste un piccolissimo trucco che serve a contrastare questa caratteristica nota acidula ed è lo zucchero. In cucina, è risaputo, si gioca con i contrasti e come si contrasta naturalmente l’acre? Con il sapore dolce, in questo caso dello zucchero. Uno o due cucchiaini di zucchero nel sugo non potranno che renderlo dolce, meno acre e non altereranno troppo il sapore naturale del pomodoro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Qualche altro trucco per lavorare sull’acidità

Il segreto che non conoscono in molti e che serve a rendere il sugo meno acre è, quindi, lo zucchero. Quando si preparano sughi che presentano un fondo di cottura di cipolla, si può in alternativa inserire lo zucchero durante la prima cottura della cipolla. In questo modo, l’ingrediente dorerà e verrà caramellato, conferendo un delizioso sapore dolce in retrogusto. Un altro trucco è quello di usare un cucchiaino scarso di bicarbonato di sodio a fine cottura, che eliminerà il fastidioso sapore acre.

Molto poi dipende dalla qualità della salsa di pomodoro. Quindi la scelta della salsa da utilizzare dovrà essere ben ponderata. Altri ancora, ritengono utile aggiungere un po’ di latte al sugo durante la cottura. I rimedi sono davvero moltissimi e non resta che sperimentare quello più confacente ai propri gusti e alle proprie esigenze.