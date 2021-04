Forse i nostri cani e i nostri gatti non amerebbero leggere questo articolo. Quando parliamo, infatti, di profumo e pulizia, pensiamo soprattutto alla nostra idea e al nostro concetto di pulizia. Pensiamo a dei bei profumi che sanno di spezie o fiori, tra le altre cose. In fin dei conti, pensiamo a tutti quegli odori che non ci fanno pensare ai nostri odori naturali.

Ecco, per i cani e per i gatti questo discorso non vale. Il loro odore naturale è un mezzo per farsi riconoscere, per corteggiare e anche per farsi rispettare. Ad ogni modo, per fortuna loro non possono leggere questo articolo e così andiamo tranquilli.

Prima, però, di leggere quanto segue, consigliamo al Lettore la lettura di questo articolo preliminare sulla cura di cani e gatti. Capito ciò, possiamo tranquillamente inoltrarci nel discorso di oggi. Ecco il segreto che in pochi sanno per cani o gatti sempre morbidi e profumatissimi.

Per i cani

Pulizia e profumo per i cani sono sinonimi di lavaggi. Non dimentichiamocelo, il loro modo di lavarsi e pulirsi è molto diverso dal nostro e se li vogliamo profumati dobbiamo lavarli noi.

Per quanto riguarda il tempo tra un lavaggio e l’altro, per i cani non c’è una vera e propria regola da seguire. Specialmente per quei cani che vivono con noi in appartamento, possono passare anche molti mesi tra un lavaggio e l’altro.

Se, invece, abbiamo dei cani che amano rotolarsi nel fango e giocare con altri cani con molta frequenza, il discorso è completamente diverso. Non dobbiamo esagerare, però, la pelle del cane è diversa dalla nostra: è protetta da uno spesso strato di grassi protettivi. Se li laviamo troppo spesso, indeboliamo la pelle e rendiamo il nostro cane molto più debole di fronte a eventuali batteri. In linea di massima, possiamo lavare il nostro cane una volta ogni due o tre mesi.

Per i felini

Per i gatti il discorso è simile a quello dei cani. La loro pelle, però, è leggermente diversa da quella dei cani. E quindi possiamo lavarli più spesso.

In particolare, se i nostri gatti hanno il pelo lungo possiamo lavarli anche ogni tre settimane. Per quelli con il pelo corto, anche ogni due mesi.

Ecco svelato, dunque, il segreto che in pochi sanno per cani o gatti sempre morbidi e profumatissimi.