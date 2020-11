La coda di cavallo è una delle acconciature preferite di chi porta i capelli lunghi. È, infatti, una delle messe in piega predilette dalle donne sia per la sua praticità che per la sua raffinatezza.

Ma come farla al meglio? Ebbene, ci sono dei metodi che in poche conoscono, ma che sono utilissimi per realizzare questo styling nella maniera più ricercata possibile. Per questo sveliamo, oggi ,il segreto che i parrucchieri non rivelano per creare una coda di cavallo folta e fluente.

La doppia coda

Qual è il segreto che i parrucchieri non rivelano per creare una coda di cavallo folta e fluente? Ecco qui lo styling spiegato in maniera semplicissima.

Basta procurarsi due elastici sottili e uno, invece, più grosso e voluminoso. Con l’aiuto di una spazzola basterà creare una mezza coda all’altezza della testa che si preferisce. Noi consigliamo, però, di farla bella alta in modo da slanciare la silhouette di chi la porta. Una volta creata, basta raccogliere i capelli rimanenti con una coda, giusto sotto l’altra, in modo da creare un maggiore volume.

Questo trucco permette, infatti, di creare un’illusione ottica che infoltisce e allunga la chioma.

Le mollette

Un altro trucco utile risiede nell’utilizzo delle mollette. Se vengono messe alla base della coda, ovvero vicino all’elastico, aiutano a rendere l’acconciatura più rigida e alta. È necessario, in particolare, inserirle dall’alto verso il basso in modo da verticalizzare il più possibile l’hairstyle e rendere il soggetto che lo indossa otticamente più alto e slanciato.

In questo articolo abbiamo spiegato, dunque, come preparare il segreto che i parrucchieri non rivelano per creare una coda di cavallo folta e fluente. Consigliamo di non perdere altri utili suggerimenti riguardo alla preparazione di ottimi contorni di stagione. Ecco, in quest’altro articolo un altro segreto per far crescere la propria chioma sana, forte e lucente.