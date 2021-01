Si conoscono tantissimi metodi di previsione del futuro. L’oroscopo moderno è solo uno di questi. Ai tempi antichi si divideva l’anno in due parti, una per la stagione invernale e una per la stagione estiva. Queste due fasi dell’anno erano scandite da Samhain e Beltane – all’incirca gli attuali equinozi. Ed era il metodo attraverso il quale i Celti non solo scandivano il tempo, ma prevedevano gli eventi dell’anno.

Per scoprire quale sia l’albero protettore di ciascuno, i lettori possono trovare su ProiezionidiBorsa.it in questo articolo un approfondimento dedicato. All’inizio del 2021 è però opportuno scoprire cos’ha in serbo la saggezza di questo antico popolo.

Il segno zodiacale più debole del 2021 secondo l’oroscopo celtico

Se il segno più forte dell’anno sarà il Pino, lo stesso non si può dire purtroppo dei nati sotto il segno della Quercia. Il 2021 non sarà un anno molto favorevole, soprattutto sul settore affettivo. La nascita di nuovi affetti, che siano amicizie o amori, sarà piena di difficoltà. Spesso non ci si sentirà compresi. Arriveranno segnali poco chiari e difficili da interpretare se si è interessati a qualcuno. Insomma, la cosa migliore quest’anno è mettere un po’ tutto in standby, aspettando tempi migliori. Per non parlare di chi è già accoppiato: occhio agli scoppi di gelosia!

Il segno zodiacale più debole del 2021 secondo l’oroscopo celtico

I nati Quercia nel 2021 dovranno tenersi stretti il proprio lavoro. Evitare di cercare altre strade, magari spinti dalla noia o dal desiderio di cambiare. Meglio fare muro e portare avanti ciò che si ha, accontentandosi per qualche tempo anche da un punto di vista economico. Bisognerà farsi bene i conti anche con le finanze disponibili per evitare di finire con meno soldi di quanto guadagnato.

I prossimi 12 mesi non saranno affatto baciati dalla fortuna per i nati Quercia. Bisognerà faticare e sudarsi ogni singolo risultato, e i colpi della sorte saranno pochi. Attenzione al proprio benessere fisico e mentale: sarà importante molto prima di compiere scelte avventate. Infine, meglio astenersi da investimenti finanziari e nel campo degli immobili!