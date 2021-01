Dopo i continui alti e bassi degli ultimi giorni, come da attese, la giornata di contrattazione odierna ha definito uno scenario che dovrebbe essere attendibile. Cosa attendere da ora in poi? Quale direzione? Il segnale settimanale dei mercati azionari è ribassista ed ora le probabilità sono tutte al ribasso. Ora, come al solito andremo a definire la nostra mappa dei prezzi per poter portare a nostro vantaggio le future quotazioni dei mercati.

Alle ore 19:53 del 29 gennaio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

13.397

Eurostoxx Future

3.464

Ftse Mib Future

21.460

S&P 500 Index

3.703

Il ribasso odierno conferma che tutte le giornate al rialzo di questa settimana, come avevamo più volte ventilato, erano state dei falsi segnali e vere e proprie bull trap. Da ora in poi, si dovrebbe scendere e il movimento potrebbe essere anche forte.

Ribasso fino alla settimana dell’8/14 febbraio o addirittura fino al giorno 8 marzo?

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

La recente fase laterale ci induce a pensare che il ribasso non potrebbe fermarsi a metà febbraio ma durare addirittura fino al mese di marzo.

Il segnale settimanale dei mercati azionari è ribassista ed ora le probabilità sono tutte al ribasso

Quali sono invece i livelli che potrebbero riportare fin da subito le quotazioni al rialzo?

Dax Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’1 febbraio superiore a 13.922.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’1 febbraio superiore a 3.599.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’1 febbraio superiore a 21.990.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista. Nuovi rialzi solo con la chiusura giornaliera dell’1 febbraio superiore a 3.870.

Fino a quando la tendenza di giorno in girono non verrà “sconfessata” gli obiettivi da raggiungere o entro metà febbraio o metà marzo, saranno i seguenti:

Dax Future

13.000/12.564

Eurostoxx Future

3.300/3.149

Ftse Mib Future

19.000/17.700

S&P 500 Index

3.674/3.200.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta aggiusteremo il tiro.