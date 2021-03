Oggi andremo alla scoperta di una delle tantissime eccellenze culinarie italiane. E per farlo, apriremo il libro di ricette della tradizione piemontese. Ci troveremo un piatto di carne con ingredienti gustosissimi che di sicuro sorprenderà tutti i commensali.

Vediamo quindi il secondo di maiale della tradizione da far venire l’acquolina in bocca, e la sua ricetta.

Il piedino

La specialità che vedremo si chiama batsoà. Essa nasce come piatto povero della tradizione piemontese. Lo mangiavano spesso i contadini dopo una dura giornata nei campi. Il suo nome così particolare è una sorta di “piemontesizzazione” di un termine francese. I piemontesi hanno infatti tradotto in questo modo “bas de soie”, ovvero le calze di seta.

La ragione di questo termine è duplice: da un lato, la carne è morbida come seta, e dall’altro, “calza” si riferisce alla parte del maiale cucinata. In questa ricetta si prepara infatti il piedino di maiale. Questo pezzo è reperibile in macelleria, e consiste in un piedino fritto.

Ingredienti

Per fare il batsoà per quattro persone avremo bisogno di:

a) 4 piedini di maiale;

b) 500 ml di aceto;

c) 2,5 litri d’acqua;

d) 2 uova;

e) una cipolla;

f) 3 spicchi d’aglio;

g) rosmarino;

h) 100 g di pangrattato;

i) olio d’oliva;

l) sale;

m) pepe.

Preparazione

Iniziamo lavando accuratamente i piedini. Poi mettiamoli in acqua fredda, insieme ad aceto, cipolla, aglio, e rosmarino. Poi scaldiamo l’acqua fino all’ebollizione, e lasciamo cuocere per tre ore.

Una volta che i piedini sono abbastanza morbidi, possiamo toglierli dalla pentola e lasciarli raffreddare un po’. Poi quando sono tiepidi possiamo disossarli e tagliarli a pezzetti di media dimensione.

A questo punto possiamo passare alla frittura. Intingiamo i pezzetti nell’uovo, con sale e pepe, e poi passiamoli nel pangrattato. A questo punto possiamo friggerli in olio bollente per quindici minuti, e poi impiattiamo.

Abbiamo imparato a cucinare il secondo di maiale della tradizione da far venire l’acquolina in bocca. Una delizia croccante fuori e morbida dentro.