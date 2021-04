Per la pulizia domestica e per il bucato, esiste un sapone naturale usato dalle nostre nonne, a base di olio di cocco e sali di potassio.

Il sapone naturale ecologico ed economico, per pulire efficacemente tutto l’acciaio della cucina e non solo, ha la forma di un panetto giallo ed è morbido al tatto. Denominato il sapone giallo, è facile da reperire nei negozi di detersivi (e spesso lo si trova accanto al sapone di Marsiglia), nei negozi di prodotti biologici, nei negozi di prodotti sfusi, in quelli di prodotti naturali e in alcuni grandi supermercati. Oppure lo si acquista facilmente, su internet. È disponibile sia sotto forma di panetto semi morbido, che in forma liquida.

Ci sono alcuni marchi, che producono e vendono questo sapone totalmente biodegradabile e completamente ecologico.

In questo articolo, spieghiamo come utilizzarlo per la pulizia dell’acciaio della cucina.

Il prezzo del panetto di sapone giallo in genere, si aggira intorno a 1 euro per ogni 400 grammi acquistati.

Ecco il sapone naturale ecologico ed economico per pulire efficacemente tutto l’acciaio della cucina e non solo. Procedimento

Prendere il panetto e dividerlo in tanti piccoli pezzetti.

Formare delle palline con ogni pezzetto e metterle in un contenitore ermetico, lontano dal calore.

Come utilizzarlo

Prendere una bacinella, versare dell’acqua e una pallina del panetto giallo.

Agitare il tutto facendola scogliere, bagnare una spugnetta con il composto, e pulire le superfici in acciaio della cucina come il piano di cottura, la cappa, il frigorifero ecc.

Preparazione del detersivo liquido

Si può procedere anche alla preparazione di un detersivo liquido, da avere sempre a disposizione ogni volta che serve.

In una pentola versare circa 400 ml di acqua e due panetti di sapone da 500 grammi, precedentemente tagliati a pezzetti.

Poggiare la pentola sul fuoco e portare ad ebollizione fino a quando il sapone si sia sciolto completamente.

Dopo averlo fatto raffreddare, versare il sapone liquido ottenuto, in una bottiglia di plastica.

Per conferire al detersivo un maggior profumo, aggiungere qualche goccia di olio essenziale a piacere.

Come utilizzarlo

Prendere un secchio, versare 500ml di acqua, e un misurino di 100 ml di sapone liquido ottenuto.

Mescolare il tutto, bagnare un panno con la soluzione, strizzarlo e pulire il piano di cottura sporco, e il resto dell’acciaio che abbiamo in cucina.

Sciacquare con acqua fresca, e asciugare con un panno asciutto.

Si vedrà l’acciaio della nostra cucina splendere come non mai!