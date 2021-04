La bella stagione sta per arrivare e quindi diciamo assolutamente sì a maxi dress leggeri, colori estivi, gioielli importanti e ovviamente a sandali di tutti i tipi. Abbiamo visto che sono tornati di moda i sandali chunky, vero simbolo degli anni ‘90. Questa tipologia di sandalo però non è apprezzata proprio da tutti e quindi si può rimanere un po’ titubanti sull’acquisto. Ma per fortuna le maison di moda disegnano per tutti e quindi ecco il sandalo alla moda assolutamente da indossare quest’estate per essere sempre chic.

I sandali

Le donne amano indossare i sandali d’estate. C’è chi indossa quelli con i lacci alti sulla gamba (famoso modello alla schiava), chi indossa quelli bassi, chi quelli con i tacchi, chi i sandali gioiello, chi quelli sporty e chi invece quelli basic. A tutto questo oggi aggiungiamo un altro sandalo. Un mix tra una ciabatta infradito e un sandalo con il tacco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il sandalo alla moda assolutamente da indossare quest’estate per essere sempre chic

Questo sandalo è apparso su quasi tutte le passerelle della stagione estiva. E quindi sarà sicuramente un vero must-have di stagione. Stiamo parlando del sandalo infradito con il tacco kitten heel. Immaginarlo non è difficile, si tratta, infatti, di una semplicissima scarpa aperta sopra con un tacchetto sotto.

Le proposte ovviamente sono tantissime e di tutti i tipi

Ad esempio Bottega Veneta propone i sandali infradito in pelle con la suola di gomma impreziositi dal famoso hardware dorato. The Row li realizza in pelle bianca con il tacco laccato nero a contrasto. Gianvito Rossi punta sul minimalismo e immagina per lei dei sandali total black in pelle. Sportmax elabora un sandalo infradito con fascetta trasparente che avvolge il collo del piede con un tacco metallico. MiuMiu invece stravolge le carte in gioco e realizza un ibrido. Infatti coniuga femminile e sportivo in una sola scarpa.

Approfondimento

Tornano di moda per l’estate 2021 queste scarpe aperte degli anni ‘90