Maire Tecnimont è uno di quei titoli che nell’ultimo anno ha dato grosse soddisfazioni ai suoi azionisti. Ha guadagnato, infatti, oltre l’80% facendo molto meglio sia del settore di riferimento, che si è fermato a un dignitoso +40%, che del mercato italiano, fermo al +10% circa.

Le ultime settimane, però, hanno visto un ribasso di circa il 20% che, se sfruttato bene, potrebbe dare un’ottima occasione di acquisto per chi è rimasto fuori dal titolo durante il precedente rialzo. Infatti, il salutare ribasso del titolo Maire Tecnimont potrebbe presto lasciare spazio a un nuovo rialzo.

Le indicazioni in tal senso arrivano dall’analisi grafica. Se si osserva attentamente il grafico di Maire Tecnimont, infatti, si può notare come la settimana in corso potrebbe confermare la rottura al rialzo della forte resistenza in area 4,04 euro (II obiettivo di prezzo della proiezione ribassista), In questo caso potrebbe prendere piede un’importante inversione rialzista che troverebbe la sua concretizzazione nel caso di una chiusura superiore a 4,45 euro. In questo caso scatterebbe una nuova proiezione rialzista (linea tratteggiata) che avrebbe come I obiettivo di prezzo area 5,456 euro. La massima estensione rialzista, poi, si trova in area 8,07 euro (III obiettivo di prezzo) per un potenziale guadagno del 100% rispetto ai livelli attuali.

In caso contrario il ribasso potrebbe continuare fino al III obiettivo di prezzo in area 3,676 euro.

La valutazione del titolo Maire Tecnimont

A sostegno dei rialzisti ci sono moltissime indicazioni riguardo la sua sottovalutazione. Ad esempio il rapporto prezzo/utili di Maire Tecnimont è inferiore di oltre il 40% rispetto alla media del settore di riferimento. Inoltre, il titolo è valutato in 2021 a 0.5 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 13% circa.

Il salutare ribasso del titolo Maire Tecnimont potrebbe presto lasciare spazio a un nuovo rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 16 febbraio a quota 4,084 euro in rialzo del 2,25% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

