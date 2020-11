Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Semplicemente gustoso e da leccarsi i baffi, ecco il salmone in padella con i pomodorini per estasiare il palato dei propri familiari. Magari come secondo piatto da preparare per il pranzo della domenica. E questo anche grazie al fatto che per la ricetta servono davvero pochi ingredienti che di norma sono sempre presenti in frigo o nella dispensa.

Nel dettaglio, supponendo di preparare il secondo piatto per cinque persone, servono 700 grammi di tranci di salmone, una dozzina di pomodorini, due spicchi d’aglio. Nonché il prezzemolo, vino bianco, un po’ di farina e sale e pepe giusto quanto basta.

Ecco il salmone in padella con i pomodorini per estasiare il palato dei propri familiari

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare è quella di pulire i tranci di salmone spellando e togliendo le lische al fine di ricavarne dei filetti da infarinare da ambo i lati. E da adagiare poi su una padella antiaderente dove sono stati fatti rosolare i due spicchi d’aglio con l’olio extravergine di oliva.

Cuocere il pesce da entrambi i lati per tre minuti, ed appena compare la doratura si possono aggiungere i pomodorini tagliati a spicchi. Ed il prezzemolo sminuzzato dopo aver tolto l’aglio. Amalgamare e cuocere per un altro paio di minuti a fiamma media sfumando con il vino bianco. E poi aggiustando con il sale e pepe e girando solo un’altra volta tutti i filetti di salmone. Dopodiché spenta la fiamma il salmone in padella con i pomodorini deve essere servito in tavola subito. E quindi sempre e rigorosamente ben caldo.

Gli ingredienti per rendere il salmone in padella con i pomodorini ancora più saporito

Per rendere ancora più gustoso il secondo piatto, insieme ai pomodorini si possono aggiungere due cucchiai di capperi. Così come il soffritto si può rendere ancora più corposo e saporito aggiungendo un trito di carota e di cipolla.