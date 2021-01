Scopriamo come portare in tavola una deliziosa ricetta a base di pesce. In questo caso il salmone è l’assoluto protagonista di questa cremosissima pasta buona da morire. Scopriamo insieme come portare in tavola questa pietanza particolare.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa due persone:

a) 200 grammi di pasta lunga, preferibilmente spaghetti;

b) acqua di cottura, quanto basta;

c) 100 grammi di salmone affumicato;

d) pepe, quanto basta;

e)sale, quanto basta;

f) prezzemolo, quanto basta;

g) 100 millilitri di besciamella;

i) 200 grammi di parmigiano reggiano grattugiato DOP.

Come preparare il piatto

Prendere un pentolino piccolo e metterlo sui fornelli, impostando una fiamma media. Versare al suo interno i 100 millilitri di besciamella.

Aggiungere anche una bella spolverata di parmigiano e aggiustare con il pepe macinato. Far incorporare il tutto. Alla fine aggiustare di sale secondo il proprio gusto.

Mettere a bollire una pentola di acqua a fiamma alta. Al raggiungimento del bollore, aggiungere il sale grosso e buttare la pasta. Attendere il tempo indicato sulla confezione.

Nel mentre prendere un tagliere pulito e adagiare sopra il salmone affumicato. Tagliarlo a listarelle fini. Tenere da parte un paio di mestoli di acqua di cottura e poi scolare la pasta. Mantecarla con la nostra besciamella e, se necessario, aggiungere l’acqua di cottura per renderla più cremosa.

A questo punto aggiungere il salmone spezzettato e mescolare bene. Sciacquare sotto l’acqua corrente un rametto di prezzemolo e triturarlo sul tagliere. Con questa erbetta guarnire la nostra meravigliosa pasta al salmone e crema di parmigiano.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un delizioso primo dove il salmone è l’assoluto protagonista di questa cremosissima pasta buona da morire. Se si amano le preparazioni di mare, allora è il caso di cercare una ricetta a base di bottarga. Basta cliccare qui per trovarne una.