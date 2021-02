Quello della conservazione dei cibi in cucina è un problema diffuso. Si sa che lo spreco alimentare è una questione importante ormai, nei Paesi occidentali. I numeri, in questo senso, parlano chiaro. La stima è che ogni anno, un terzo di tutto il cibo prodotto per essere consumato dalle persone non viene di fatto mangiato.

L’affermazione non è peregrina e il problema è davvero serio. Oltre a essere un peso per l’impatto ambientale, è anche uno spreco energetico enorme. Ecco perché qui su ProiezionidiBorsa si è sempre alla ricerca di metodi fai da te, innovativi ed efficaci, per risparmiare anche a tavola.

Il sale alle erbe fai da te per rendere speciale i piatti e conservare gli aromi più a lungo

Il trucco che la redazione ha scovato per i lettori oggi è molto semplice ed efficace. Permette di conservare e utilizzare più a lungo le erbe aromatiche. Questo sistema di essiccazione e conservazione funziona con tutte le piante culinarie più comuni, meglio se a foglia verde e fresca come basilico, menta, rosmarino e simili.

Non richiede particolari abilità, ma solo un po’ di buona volontà nel volersi applicare. Non solo si aiuterà l’ambiente, ma si risparmierà! E poi, la soddisfazione di realizzare qualcosa con le proprie mani è sempre una sensazione piacevolissima. Ecco dunque come procedere per realizzare questo sale aromatizzato, naturale e senza alcun additivo, per riutilizzare gli avanzi di erbe fresche molto a lungo.

Ecco come preparare il sale alle erbe fai da te per rendere speciale i piatti e conservare gli aromi più a lungo. Bisogna stendere le foglie dell’erba scelta – ad esempio, il basilico – su un foglio di carta forno, in una teglia ampia. Quest’ultima va poi messa in forno a 50 gradi per 50 minuti. Si otterranno delle foglie essiccate artificialmente da mettere direttamente nel mixer. Vanno poi aggiunti cinque cucchiai di sale grosso. A questo punto, si avvia la tritatura per creare un ottimo sale aromatizzato alle erbe, naturale e di lunga durata, per condire e dare sapore ai propri piatti preferiti!