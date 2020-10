In Italia di salario minimo garantito se ne parla da tempo. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico hanno intenzione di introdurlo ma c’è da fare bene i conti con la realtà.

Nell’idea del Governo questa misura serve per impedire alle imprese di sfruttare i giovani. Il salario minimo garantito più alto al mondo, mentre qui si studia da tempo, viene elargito a 100 chilometri dall’Italia. Un semplice referendum locale ha, infatti, introdotto, a Ginevra, in Svizzera, la nuova misura. Il 58% della popolazione votante ha espresso parere positivo alla proposta avanzata dalla sinistra. I lavoratori del cantone di Ginevra prenderanno 3.400 euro al mese come salario minimo garantito. Parliamo di 23 franchi all’ora per 41 ore settimanali: un gruzzolo di 3.700 franchi svizzeri. Il lavoratore cambia la propria vita a soli 100 chilometri dall’Italia partendo da Courmayer in Valle d’Aosta.

Cosa si prevede in Italia

Come detto, il salario minimo garantito in Italia non è mai esistito. Tra le proposte finora avanzate c’è quella di stabilire un reddito intorno ai 1.000 euro al mese. La Commissione Europea sta cercando in tutti i modi di spingere verso questa soluzione per tutti gli Stati membri. Certo, vivere in Svizzera costa di più rispetto all’Italia: la somma stabilita per il salario minimo garantito è, infatti, tre volte superiore a quella in vigore negli Stati Uniti d’America.

L’eldorado della Svizzera

La misura entrerà in vigore da metà ottobre e nel solo cantone di Ginevra. Il salario minimo garantito è previsto in altri due cantoni: Neuchatel e Giura con un costo di 20 franchi l’ora. Una volta la Svizzera era vista come l’eldorado. Ginevra vive un momento particolare. La pandemia del coronavirus ha messo alle strette anche una delle città più ricche al mondo. I lavoratori più esposti al rischio povertà tirano un sospiro di sollievo con l’introduzione della nuova misura. Il salario minimo garantito più alto al mondo viene elargito a 100 chilometri dall’Italia ma, sicuramente, questi lavoratori non vivranno da nababbi.