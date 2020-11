Il salame di cioccolato è un gustoso dessert della tradizione piemontese. È spesso associato ai più piccoli, che possono creare il salame con i genitori o i nonni durante i pomeriggi morti.

Oggi vogliamo proporre una versione light, ma con un occhio di riguardo per il gusto.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il salame di cioccolato vegano per non rinunciare al gusto è una ricetta facile che si può fare con pochi semplici ingredienti. Gli ingredienti sono privi di derivati animali e di facile reperibilità.

Vediamo come realizzarlo.

Ingredienti

200 gr di cioccolato fondente;

200 ml di panna di soia;

80 gr di margarina vegetale non idrogenata;

10 biscotti secchi vegan.

Il salame di cioccolato vegano per non rinunciare al gusto

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente mescolando bene con un cucchiaio. Quando si sarà completamente sciolto aggiungere il burro e la panna e continuare a mescolare finché non si arriva quasi a bollore.

Mettere i biscotti in un sacchetto per alimenti e romperli con un mattarello o un pestello. Dovranno diventare pezzettini di massimo mezzo cm. Unire il trito di biscotti alla crema di cioccolato e mescolare bene per avere un composto bello omogeneo. Fare raffreddare per circa quindici minuti e passare il composto su un pezzo di carta da forno. Con le mani e l’aiuto della carta, formare un salame compattando gli ingredienti per bene. Chiudere il cartoccio di carta da forno per bene e metterlo in frigo per almeno tre-quattro ore.

Il salame di cioccolato è dunque pronto. Può essere servito come fine pasto o come merenda per i bambini. Lo si può accompagnare a un buon vino passito o a un bel tè caldo, viste le giornate fredde che si stanno avvicinando.

Si può aumentare la dose dei biscotti fino a un massimo di venti, se lo si vuole fare più denso e ricco di ripieno.