L’autunno è una stagione delicata poiché è caratterizzata da cambiamenti climatici che possono influire sul nostro fisico

Pe questo è importante rigenerare la pelle dopo l’estate e in vista dell’autunno svolgendo queste semplici routine di bellezza facendoci trovare pronti.

In particolare, per le donne mantenere le proprie labbra curate è fondamentale, essendo la prima cosa che viene spontaneo guardare quando parliamo con qualcuno.

Questo è un periodo particolare in quanto, pur dovendo utilizzare le mascherine nei luoghi chiusi, per il Mondo femminile è difficile rinunciare al rossetto.

Il rossetto di tendenza per quest’inverno è un vero tuffo negli anni ’90

Con l’arrivo della stagione autunno/inverno le tonalità cambiano, per quanto riguarda la scelta del rossetto e tutte noi vogliamo stare a passo con i tempi.

Durante le stagioni in arrivo, le nostre labbra saranno caratterizzate da colori caldi e da nude rosati e caramellati.

La protagonista assoluta sarà però la matita contorno labbra. La matita dovrà essere scelta seguendo delle linee guida precise e cioè optando per una tonalità leggermente più scura del rossetto stesso.

Dopo aver individuato la tonalità di nude perfetta per noi, bisognerà contornare le labbra sbordando leggermente il contorno come si faceva negli anni ’90.

Chi preferisce un effetto più naturale può optare per una matita di pochi toni più scura, abbinandoci un eyeliner o una matita occhi.

È quindi bene sapere come mettere la matita per intensificare lo sguardo in una sola mossa e sentirsi più sicure di sé.

Chi preferisce un trucco più intenso, dovrà invece scegliere una matita per labbra molto più scura, da sfumare per non creare troppo stacco.

Per non spendere soldi comprando una matita apposita, potremmo sfruttare una matita occhi marrone, morbida, facile da sfumare e che abbiamo già in casa.

Il rossetto di tendenza per quest’inverno è un vero tuffo negli anni ’90, avremo un look perfetto per ogni occasione.

Altre tonalità

Durante questo autunno potremo dare il bentornato al rossetto bordeaux e a quello rosso da sempre amato dalle donne.

Tra i colori che saranno di tendenza troviamo il viola, un colore che si abbina perfettamente alle nostre labbra durante il periodo cupo e freddo.

Infine, troviamo l’immancabile il lucidalabbra, sia in versione trasparente che in versione gloss rosato, a seconda delle nostre preferenze.

Nonostante le tendenze, è sempre importante scegliere la nuance più affine al nostro gusto e che possa valorizzare il nostro viso.

Approfondimento

Ecco qual è l’accessorio di tendenza nell’autunno inverno 2021 che farà impazzire tutti