Il romanzo tra i più belli di sempre che tutti dovremmo aver letto

Una storia scritta può parlare direttamente alla nostra anima. Di fronte ad un libro possiamo perderci, viaggiare, possiamo innamorarci e sognare. Abbiamo la possibilità di scoprire nuovi mondi stando semplicemente seduti alla nostra scrivania. Quelle pagine sfogliate, infatti, sono brandelli di cuore dell’autore, che ci lascia tra le mani parte di sé. Ed è per questo motivo che dovremmo apprezzare la letteratura in tutte le sue forme e, soprattutto, in quella del romanzo. Ma se non siamo sicuri della lettura che vogliamo intraprendere, può risultare difficile scegliere tra tante opere. Ed è per questo che oggi, noi del Team di ProiezionidiBorsa, vogliamo consigliare il romanzo tra i più belli di sempre che tutti dovrebbero aver letto.

Buddebrook di Thomas Mann

La storia raccontata da Thomas Mann è una delle più avvincenti di sempre. L’autore parla della famiglia Buddebrook, in una Lubecca dell’800 dell’alta borghesia, spaziando nella vita di ogni componente di essa. Troviamo quindi Johan, che eredita l’attività del padre ma che poi la abbandonerà nelle mani del figlio Thomas. Seguiamo Tony, la splendida figlia forte e determinata, Christian, il fratello minore scapestrato e Clara, giovane e apparentemente fredda nei confronti del mondo. Vediamo dei genitori che hanno costruito un solido impero che ora vogliono trasmettere ai figli. E scopriamo che questi ultimi hanno tutt’altro interesse, persi nei piaceri della vita.

Un testo da mille sfaccettature

Mann riesce a raccontare egregiamente la storia discendente di una famiglia arricchita e snob, che non ha colto i veri valori della vita, ma che si è persa nel piacere materiale. I personaggi compiono azioni sconsiderate, sicuri della loro posizione sociale, senza rendersi conto delle conseguenze. Ma è questo il bello della famiglia Buddebrook. Si tratta di personaggi che, nonostante l’alto posto in società, dimostrano di essere umani e di poter sbagliare. Con una scrittura iconica e una capacità formidabile nel descrivere sullo sfondo la cultura tedesca del tempo, Mann ha dato vita a un vero e proprio capolavoro. Dunque, ecco qual è il romanzo tra i più belli di sempre che tutti dovremmo aver letto.

Approfondimento

I 3 romanzi da leggere assolutamente almeno una volta nella vita