Anaïs Nin regala una figura inusuale della donna con il romanzo “Il delta di Venere”. Una raccolta di racconti che parlano dell’amore fisico a primo impatto, superficiali e forse troppo diretti, che in realtà nasconde molto di più. L’opera analizza le arti amatorie e le relazioni fisiche tra i personaggi, ma il tema alla base del racconto è decisamente più profondo.

Dunque, iniziamo un’analisi di questa opera e cerchiamo di capire di cosa parla il romanzo passionale e focoso che ogni persona adesso vuole leggere.

“Il delta di Venere”, la storia dell’opera

È il 1997 quando alla Nin viene offerto un largo compenso per scrivere “Il delta di Venere”. I racconti sono commissionati da Henry Miller e la stessa scrittrice ha ammesso di essere stata in difficoltà ad accettare. Ma, grazie a quest’opera, la Nin ha analizzato la corporalità femminile in chiave inedita. I racconti parlano di relazioni prettamente fisiche, anche esplicite, tra i personaggi che costellano le pagine del romanzo. Si tratta di relazioni tra diverse classi sociali, in diversi ambiti. Pittori, prostitute, nobili, studenti fanno parte delle storie. Spesso immorali, e forse per alcuni troppo liberi, i personaggi si lasciano andare alla passione. Ma, nonostante a primo impatto questo possa sembrare un semplice romanzo che tratta di carne e corpo, alla base c’è un tema molto più profondo.

Ma c’è molto di più

La Nin non ha solo raccolto storie focose in questo romanzo. L’autrice, infatti, ha fatto tanto di più. È riuscita, con un’abilità magistrale, a dar luce alla figura femminile. La donna, finalmente, è messa in primo piano anche nell’ambito di intimità fisica. Così smette di essere l’oggetto del desiderio dell’uomo e diventa lei stessa parte attiva del suo piacere. Una dignità femminista vista poche volte nella storia della letteratura. Una coscienza, quella che acquisiscono i personaggi femminili di questo romanzo, totalmente inedita e innovativa. Grazie allo stile poetico, acquisito soprattutto dagli studi di D.H. Lawrence, la Nin riesce a infondere nella carnalità qualcosa di più intimo e spirituale. E, soprattutto, è capace di donare al corpo della donna una nuova dimensione, lontana da quella patriarcale, e decisamente più personale. Dunque, ecco di cosa tratta il romanzo passionale e focoso che ogni persona adesso vuole leggere.

Approfondimento

