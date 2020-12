Il risparmio inizia in casa, consigli e idee per risparmiare molti soldi facilmente

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il risparmio inizia in casa perché i comportamenti che si adottano nella propria abitazione possono incidere in maniera rilevante sull’economia domestica. Spesso, inoltre, adottare un certo tipo di atteggiamento in casa andrà di pari passo con la scelta di uno stile di vita più rispettoso della natura. Ma quali sono i consigli da seguire per risparmiare e salvaguardare l’ambiente?

Va premesso che molti dei consigli sono legati agli elettrodomestici. Una maggiore consapevolezza nel loro utilizzo sarà importantissima per riuscire a risparmiare ed evitare sprechi.

Ecco, quindi, consigli e idee per risparmiare facilmente molti soldi partendo dalla casa.

Lavatrice e lavastoviglie

Sia la lavatrice che la lavastoviglie andrebbero sempre utilizzati a pieno carico. Fare partire a pieno carico questi elettrodomestici permetterà di risparmiare sulla bolletta e di produrre meno inquinamento.

Sarebbe, quindi, necessario aspettare di accumulare un pò di stoviglie o di panni prima di accendere lavatrice o lavastoviglie.

Ferro da stiro

Il ferro da stiro è un altro di quegli elettrodomestici che incidono negativamente sul costo della bolletta dell’energia elettrica. Il grande costo che comporta potrebbe essere ridotto semplicemente stirando meno.

Da un lato, ci sono dei capi come le camicie che vanno stirati per forza, dall’altra ce ne sono che non richiedono alcuna stiratura.

Siamo sicuri che le lenzuola, le magliette, i jeans o gli asciugamani vadano stirati? Molto spesso per ottenere un capo dignitoso basta stenderlo accuratamente.

Le fasce orarie

Quasi tutti i contratti di fornitura elettrica mettono a disposizione del cliente delle fasce orarie in cui utilizzare determinati elettrodomestici avrà un prezzo inferiore.

Conviene informarsi presso il proprio fornitore per conoscere quali sono queste fasce orarie, questo potrebbe aiutare a risparmiare molto denaro.

Ad esempio, in alcuni casi, accendere lavatrice o lavastoviglie durante la notte o nei weekend ha un costo inferiore.

Le luci

Non fa bene né al portafoglio né all’ambiente tenere perennemente le luci accese in casa. Bisogna ricordarsi di spegnere le luci quando ci si allontana da un ambiente.

Si otterrà un risparmio sulla bolletta, ne gioverà l’ambiente e si risparmierà anche sull’acquisto di nuove lampadine.

L’acqua

“Non sprecare l’acqua” è uno di quei comandamenti con cui ci si confronta fin da piccoli.

L’acqua è un bene prezioso che spesso si dà per scontato, è importante imparare a rispettarla.

Spegnere il rubinetto quando ci si lava i denti e preferire la doccia al bagno (se la doccia non dura ore) sono solo due tra i tanti esempi.

I termosifoni e i condizionatori

Durante l’inverno non c’è bisogno di trasformare il proprio appartamento in un’isola tropicale né, durante l’estate, di trasformarlo nell’Antartide.

La temperatura ottimale durante il periodo invernale è 21 gradi, cercare di regolare i termosifoni su questa temperatura aiuterà a risparmiare moltissimo e a inquinare meno.

Lo stesso si dica per il condizionatore, non è sostenibile raffreddare in maniera compulsiva la casa durante l’estate. A meno che non si viva a Dubai, ovviamente.

