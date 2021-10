Mancano due mesi abbondanti a Natale. Il 25 dicembre sembra essere davvero lontano, ma il tempo, si sa, trascorre velocemente. La stagione estiva tanto attesa è ormai un lontano ricordo. Il clima sta cambiando e la quotidianità ha ripreso spedita a guidare la nostra vita. Il cambio stagione è alle porte e le giornate si accorciano sempre di più. È possibile, dunque, pensare ai regali di Natale già oggi? Sì, per alcuni semplici motivi che andremo ora a elencare.

Il primo motivo è di carattere squisitamente economico. Onde vedersi scivolare tra le mani tutta la tredicesima, si può decidere di suddividere la ricaduta economica su tre mesi. In questo modo, non si avrà quella sensazione di vuoto delle tasche che percorre tutti dalla fine delle feste in poi. Oltre al fatto che comprare prima equivale a risparmiare su eventuali prodotti i cui prezzi schizzeranno alle stelle a dicembre. Questo discorso vale, a maggior ragione, per gli addobbi e per tutto quanto concerne gli ambienti natalizi, dalle luci alla componentistica per presepi.

Dal risparmio, procediamo a cascata con gli altri motivi. Il più semplice è che facendo acquisti in questo momento si può ragionare con più calma e senza l’ansia del tempo. I negozi non sono ancora affollati, i prezzi non sono ancora schizzati alle stelle e i prodotti a disposizione sono molti di più. Siamo ancora in piena fase di assortimento, per esempio, per capi di abbigliamento e accessori. Si può decidere di regalare un gioiello particolare che ha bisogno di tempo per essere realizzato. Ordinarlo in questo periodo darà la garanzia di averlo entro Natale. Insomma, più tempo, più tranquillità e più disponibilità.

Il risparmio e altri 3 semplici motivi per pensare ai regali di Natale in anticipo

Il terzo motivo è una diretta conseguenza del precedente. Avremo più tempo a disposizione per goderci l’atmosfera natalizia. Sia visitando con un’altra ottica i vari mercatini proposti nelle nostre zone, che aprendo un po’ i nostri orizzonti e andando a conoscerne di nuovi. Sfruttare quindi i weekend, senza essere costretti a passarli in negozi e centri commerciali. Avendo, inoltre, una mente più lucida per trovare magari qualche regalo imprevisto e sorprendente.

Infine, ultimo, ma non meno importante motivo, è quello di ragionare per esclusione. Ovvero potremmo creare una lista di persone a cui decidere di fare un regalo per poi eliminarne di volta in volta il nome. Senza fretta e con lucidità, così facendo, non dimenticheremo nessuno e potremmo programmare gli acquisti anche dividendoli a seconda dei presenti da scegliere.

Il risparmio e altri 3 semplici motivi per pensare ai regali di Natale in anticipo, dunque, per organizzare al meglio le nostre feste. Meno ansia e più serenità ci permetteranno di scegliere le cose giuste da acquistare, salvaguardando anche le nostre tasche.