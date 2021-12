Il risotto è certamente uno dei piatti che non possono mancare sulla tavola degli italiani soprattutto nella stagione fredda. Ed è anche una delle ricette più versatili in assoluto. Il risotto esiste in mille versioni, da quello con le verdure, al pesce, alla carne, perfino con la frutta. E oggi vogliamo proporre una delle ricette più amate in assoluto nel periodo delle feste, un risotto dal sapore caldo e avvolgente che farà impazzire di gioia il nostro palato. Vediamo di che cosa si tratta.

Il risotto più buono dell’inverno richiede solo tre ingredienti per stupire gli ospiti ed estasiare le papille gustative

Ma di quale ricetta stiamo parlando? Semplicissimo: si tratta del risotto invernale per eccellenza, che prevede tre ingredienti per renderlo unico: i funghi, le noci e la mela.

Il risotto con funghi, noci e mela sarà certamente apprezzatissimo da tutti i commensali. Il risotto più buono dell’inverno richiede solo tre ingredienti per stupire gli ospiti ed estasiare le papille gustative. Vediamo la ricetta.

Ingredienti per due persone

Una tazza di riso per risotti

Una cipolla bianca o uno scalogno

Una manciata di funghi secchi

Una decina di noci sgusciate e tritate grossolanamente

Una mela sbucciata e tagliata a cubetti piccoli

Mezzo bicchiere di vino bianco

Olio di oliva q.b.

Sale q.b.

Circa 1l di brodo vegetale

Preparazione degli ingredienti

Il risotto con funghi, noci e mele è semplicissimo da preparare. Per prima cosa mettiamo a bagno i funghi secchi in una ciotola con dell’acqua per almeno mezz’ora. Cambiamo l’acqua due o tre volte. Poi estraiamoli, strizziamoli e tagliamoli grossolanamente. Nel frattempo, sgusciamo e tritiamo grossolanamente una decina di noci. Sbucciamo e tagliamo a dadini anche una mela. Tagliamo e affettiamo finemente la cipolla. Ora siamo pronti a preparare il risotto.

Procedimento

In una padella capiente e antiaderente mettiamo un filo d’olio e la cipolla. Facciamola soffriggere. Quando è imbrunita aggiungiamo il riso, facciamo tostare qualche secondo, poi aggiungiamo il vino e facciamolo evaporare. Cominciamo ora ad aggiungere il brodo poco per volta per far cuocere il riso. A metà cottura, aggiungiamo le noci tritate grossolanamente e i funghi. Saliamo. Quando il riso è quasi cotto, aggiungiamo anche le mele tagliate a dadini. Non dobbiamo aggiungerle troppo presto per evitare che si disfino. Quando le mele sono morbide il risotto è pronto. Mettiamolo in tavola per fare felicissimi i nostri ospiti.

