Il risotto fichi burrata e speck che lascerà tutti a bocca aperta 

In questi giorni freddi d’inverno, un buon primo piatto caldo e gustoso è tutto ciò che ci serve per risollevarci il morale. Inoltre non dimentichiamoci che si sta avvicinando il Natale e anche se sarà diverso dagli altri anni non perdiamo la voglia e l’entusiasmo nel ricercare la ricetta migliore.

Il primo piatto di solito mette d’accordo quasi tutti. Possiamo preparare un buon piatto di pasta o utilizzare in alternativa il riso.

Vediamo oggi la ricetta del risotto fichi, burrata e speck che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti per il risotto di fichi, burrata e speck

Per 4 porzioni:

350 grammi di riso

150/200 grammi di burrata

8 fichi

1 litro di brodo vegetale

30 grammi di cipolla

80 grammi di speck

40 grammi di parmigiano

Sale

Il procedimento

Il primo passo consiste nel preparare i fichi. Perciò andiamo a sbucciarli con cura per poi schiacciarli come preferiamo. Possiamo usare una forchetta o possiamo inserirli all’interno del frullatore per ottenere una crema più omogenea senza la presenza di grumi.

Successivamente prendiamo la burrata, tagliamola e cerchiamo di estrarre la porzione interna, la stracciata, dividendola dalla porzione più esterna.

Per cucinare il riso invece, inizieremo tagliando la cipolla e lasciandola rosolare in padella per qualche minuto. A questo punto aggiungiamo il riso nella stessa padella per farlo tostare mescolando per circa 3 minuti.

Il riso comincerà a cuocersi davvero con l’aggiunta di un litro di brodo vegetale che piano piano comincerà ad evaporare impregnando il riso con il suo sapore.

È importante mescolare sempre molto bene il tutto. Quando il nostro riso è quasi pronto sarà possibile aggiungere i fichi schiacciati con la forchetta o la crema ottenuta con il frullatore.

A fuoco spento andiamo ora ad aggiungere la stracciatella e il parmigiano cercando di amalgamare tutti gli ingredienti.

In una padella a parte, contemporaneamente alla cottura degli altri ingredienti, cuciniamo lo speck a fuoco basso giusto il tempo di raggiungere la giusta croccantezza.

È giunto ora il momento di aggiungere anche questo ultimo ingrediente al nostro risotto.

La ricetta del risotto fichi, burrata e speck che lascerà tutti a bocca aperta è pronto per essere gustato.