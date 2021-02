I risotti sono un grande classico della cucina italiana. Sono una colonna portante di essa e le varianti sono davvero infinite. Il risotto con l’ingrediente segreto per un gusto unico che la Redazione di Proiezionidiborsa vuole presentare oggi è un risotto con la fontina. La fontina è un formaggio a pasta filante che si lega bene al riso e lo rende gustoso e unico.

Le verdure che vanno a comporre il risotto sono tutte verdure di stagione. Si trovano facilmente nei supermercati in queste fredde giornate di febbraio.

Ingredienti

350 gr di riso carnaroli;

1 carota;

1 zucchina;

200 gr di fagiolini;

1 porro piccolo;

50 gr di fontina;

1/2 bicchiere di vino bianco;

1/2 litro di brodo vegetale;

olio d’oliva;

sale.

Il risotto con l’ingrediente segreto per un gusto unico

Cominciamo a preparare il condimento del risotto. Per prima cosa, laviamo bene tutte le verdure. Con l’aiuto di un coltello, leviamo le estremità dai fagiolini e mettiamoli da parte. Tagliamo a rondelle fini il porro, facciamo a pezzettini i fagiolini e a cubetti più piccini la carota e la zucchina. In una padella antiaderente, scaldiamo due cucchiai di olio e mettiamoci dentro il porro, sfumandolo con un cucchiaio di brodo. Facciamo stufare il tutto a fuoco basso, mescolando bene affinché non si annerisca. Aggiungiamo la carota e i fagiolini e facciamo stufare per altri cinque minuti.

Uniamo quindi il riso alla padella, facciamolo tostare giusto qualche minuto e sfumiamolo col vino bianco. Quando il vino sarà evaporato, versiamo il brodo bollente e cuociamo per cinque minuti. Uniamo quindi le zucchine e ultimiamo la cottura del riso continuando a mescolare per bene. Aggiustiamo di sale se serve, spegniamo il fuoco e uniamo la fontina tagliata a cubetti. Mescoliamo bene per farla sciogliere col calore del riso e lasciamo riposare il tutto per circa cinque minuti.

Serviamo il nostro riso con l’ingrediente segreto ben caldo.