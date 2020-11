Il riso è l’ingrediente di tantissime ricette italiane. Esistono tantissime varietà e ancora di più sono le ricette che hanno questi chicchi i protagonisti. Oggi vogliamo proporvi di fare un viaggio di sapore in Oriente attraverso il plov, il riso uzbeko che farà impazzire anche gli italiani.

È molto amato nei paesi dell’ex Unione Sovietica, tanto che ognuno ha una sua versione per cucinarlo.

È un piatto che si cucinava nelle occasioni speciali e richiede un po’ di tempo per la preparazione, ma ne vale assolutamente la pena!

Fragrante, morbido e più lo si mangia, più ne viene la voglia!

Vediamo come preparare il plov, il riso uzbeko che farà impazzire anche gli italiani

Ingredienti

Riso 1 kg

Carne di agnello 1 kg

Carote 1 kg

Cipolle 4 medie

Olio di girasole 200 ml

Aglio 1 testa

Sale

Spezie: peperoncino, il cumino, semi di coriandolo, le bacche di crespino (possono essere sostituite con altre spezie a nostro piacimento)

Il riso uzbeko che farà impazzire anche gli italiani

Innanzi tutto, dobbiamo scegliere un riso a chicco lungo e duro. Da escludere il riso basmati, perché è troppo morbido e non reggerà la cottura. Il riso si deve risciacquare più volte, finché l’acqua non diventa limpida. Nel caso in cui abbiamo un riso con molto amido, è opportuno metterlo a bagno per un’oretta e poi risciacquarlo.

Peliamo le carote e le tagliamo a bastoncini di circa 0,5 cm di larghezza. Priviamo le cipolle dalle bucce esterne e le tagliamo a rondelle. Anche l’aglio va privato dalle bucce esterne, ma non diviso a spicchi. Per cui, rimarrà una sola pellicina a coprire ogni singolo spicchio.

La pentola gioca un ruolo molto importante. In Uzbekistan si usa una pentola di ghisa. Se non si avesse una pentola di ghisa a disposizione, si potrebbe optate per una pentola capiente e non sottile. In questo modo durante la cottura la pietanza non si brucerà.

Andiamo a cuocere il nostro plov

Nella pentola facciamo arrivare l’olio a temperatura e mettiamo a rosolare a fuoco vivo la carne di agnello, precedentemente tagliata a cubetti di circa 5-7 cm. Una volta creata la crosticina sulla carne, aggiungiamo la cipolla e abbassiamo la fiamma. Continuiamo la cottura per 5-7 minuti, quindi, aggiungiamo le carote. Continuiamo a cuocere il soffritto a fuoco medio sotto il coperchio, facendo l’attenzione a non mescolare per altri 10 minuti.

Aggiungiamo dell’acqua bollente in modo che copra il soffritto di 2 cm. Via anche alle spezie, il sale e la testa d’aglio. Continuiamo la cottura a coperchio chiuso per 1 ora a fuoco basso.

Passato questo tempo, togliamo per un attimo l’aglio e aggiungiamo il riso, lo livelliamo con l’aiuto di una schiumarola. Aggiungiamo piano piano dell’acqua calda, in modo che copra il riso di 1 cm e rimettiamo l’aglio. Copriamo con il coperchio e cuociamo il riso per il tempo indicato sulla confezione. Se è necessario, aggiungiamo altra acqua calda. A fine cottura l’acqua dovrà essere completamente assorbita.

Dopodiché, apriamo il coperchio e con un bastoncino creiamo dei buchi nel plov. In questo modo i succhi dal basso saliranno per insaporire il riso.

Lasciamo a riposare il plov per 30 minuti sotto il coperchio. Prima di servire, mischiare con delicatezza tutti gli ingredienti. Il plov, il riso uzbeko che farà impazzire anche gli italiani è pronto!

Di solito si serve con le verdure crude in insalata, per aiutare alla digestione.

