Il riso non va scolato, ma deve essere cucinato così per essere delizioso. Quindi prestare attenzione e da oggi in poi tutti a cucinare il riso in questo modo. Quasi tutti gli italiani hanno l’abitudine di scolare il riso, una volta che questo è cotto. Ma questa azione in realtà è sbagliata. Se la si fa ovviamente non accade nulla, però se non si scola il riso questo sarà più saporito e più digeribile. Dovremo certamente rimuovere l’acqua in eccesso in qualche modo, ma vediamo qual è il modo corretto.

Vediamo allora ora il giusto modo per cucinare il riso. La prima cosa da fare è prendere ovviamente una pentola abbastanza capiente. E invece di misurare il riso con la bilancia bisogna farlo con un bicchiere. Ogni bicchiere corrisponde ad una persona. Poi per ogni bicchiere di riso aggiungere 1 bicchiere e mezzo d’acqua. Quindi se si mettono due bicchieri di riso, i bicchieri d’acqua saranno tre.

Ora non resta altra che aspettare. Infatti l’acqua evaporerà in automatico. E quando non vi sarà più acqua questo significa che il riso pronto. In questo modo non si scola il riso e sarà molto più buono, grazie al fatto che l’amido non si butta via tramite l’acqua scolata. Questo è lo stesso principio su cui si basano i cuociriso elettrici.

Cuociriso elettrico

Si può usare una semplice pentola, oppure si può usare anche una risiera elettrica, funziona allo stesso modo. Di cuociriso in commercio ve ne sono moltissimi, alcuni con dei prezzi molto alti, altri con dei prezzi onestissimi e che funzionano in modo strepitoso.

Le risiere elettriche sono molto comode se si è dei veri fan del riso. Sono facili da pulire, sono sicure, e il riso cucinato sarà buonissimo. Oppure si può usare il trucco dei bicchieri.

