Il riso dal sapore deciso con più proteine e ferro di quello bianco, ecco 3 ricette veloci 

In una dieta equilibrata e sana è importante consumare i cereali, come il riso. Se siamo sensibili al glutine rappresenta un’alternativa alla pasta e ne esistono tantissime varietà. Scopriamo qual è quello dal gusto più intenso e particolare.

Può capitare di essere particolarmente sensibili al glutine e, per brevi periodi, sentiamo lo stomaco particolarmente gonfio e un certo malessere generale. Anche se non si tratta di celiachia, la sensibilità al glutine, NCGS, è un disturbo poco conosciuto che prevederebbe una dieta più attenta. Solo la diagnosi di uno specialista potrà confermare questa patologia e quindi indicare la terapia adeguata.

Potrebbe, quindi, accadere, di dover diminuire o eliminare, per un certo lasso di tempo, l’assunzione di glutine. Al posto della pasta, ad esempio, potremmo mangiare il riso, un ottimo alimento che in Italia è un’eccellenza. A livello mondiale si parla di più di 130 tipi di riso diversi per forma, benefici e caratteristiche. In generale è facilmente digeribile, rispetto ad altri alimenti, è ricco di proteine e sali minerali e contiene meno sodio rispetto alla pasta fresca.

Alcune varietà gustose

Per preparare le nostre amate insalatone di riso fredde e leggere è ideale usare il tipo parboiled, adatto a lunghe cotture. Rispetto ad altri tipi di riso, preserva i micronutrienti e quindi vitamine e minerali ed è altamente digeribile. Caratteristico dell’India e del Pakistan è il Basmati, molto aromatico e buonissimo da assaporare anche in bianco con dell’olio EVO. Ha poche calorie, circa 180 per 100 gr e fonte di fibre, inoltre sembrerebbe avere minore indice glicemico, se paragonato alle altre varietà. Dopo la cottura appare meno colloso e i chicchi rimangono ben separati, esiste anche la versione integrale.

Il riso integrale è ricchissimo di fibre, proprio per questo è un ottimo alleato dell’intestino e favorisce l’evacuazione. Controllerebbe anche l’assorbimento di colesterolo e promuoverebbe il funzionamento del metabolismo, come spiegato dall’istituto Humanitas. Prevede una cottura lunga, possiamo prepararlo a vapore, con la pentola a pressione, in brodo, ma anche freddo con un mix di verdure.

Ecco il riso dal sapore deciso con più proteine e ferro e 3 idee salvacena

Un tipo di riso fonte di antiossidanti e nutrienti importanti per la salute dell’organismo è quello Venere. Non è raffinato ed è quindi venduto nella forma integrale. Il livello di proteine contenute è più alto rispetto al riso bianco, come anche il selenio e il ferro. L’alta concentrazione di fibre lo renderebbe ideale per ripristinare la regolarità intestinale, i minerali aiuterebbero, invece a mantenere in salute ossa e denti. La sua principale caratteristica risiede nel gusto, lievemente nocciolato e dal profumo che ricorda il pane ancora caldo.

Il chicco non si sfalda e rimane croccante e possiamo utilizzarlo per straordinarie ricette dell’ultimo minuto. Prepariamo velocemente il riso dal sapore deciso, con più proteine e ferro di altre varietà, con del mango a cubetti, zucchine crude e menta. Un altro modo velocissimo per gustarlo è mescolarlo cotto con dei broccoli e ceci bolliti, basilico e pomodori secchi. Se preferiamo la carne, saltiamo dei bocconcini di pollo e verdure croccanti con soia, olio e porro e aggiungiamolo al riso nero.