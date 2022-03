Uno dei mali del secolo è certamente il tumore. Il cancro è una delle patologie più temute e più diffuse. La medicina non ha scoperto le cause che portano a un tumore, ma ha individuato abitudini e prodotti per potrebbero favorire l’insorgere della malattia. Alcuni alimenti hanno al loro interno delle sostanze che possono favorire i tumori, tra questi c’è un genere alimentare particolarmente pericoloso.

Le scoperte mediche ci rivelano che una cattiva alimentazione e cattive abitudini potrebbero favorire l’insorgere di un tumore. Secondo l’Associazione italiana di oncologia medica, in Italia ogni giorno 1.000 persone si ammalano di tumore. La patologia tumorale più diffusa nella popolazione maschile è quella alla prostata. Mentre invece il tumore alla mammella è quello che colpisce di più nel mondo femminile. Un’altra terribile forma di cancro colpisce uomini e donne ma si concentra sulla popolazione con età superiore ai 50 anni. Chi soffre di obesità e ha più di 65 anni è un soggetto molto più a rischio.

Sembrerà incredibile ma anche la frutta potrebbe favorire l’insorgere del cancro. Alcune ricerche avrebbero evidenziato una relazione diretta tra eccesso di betacarotene e rischio di tumore al polmone in chi fuma molto. Il betacarotene è una sostanza contenuta nella frutta e verdura di colore giallo e arancio, come carote, papaya, arance, patate e zucca.

Il rischio di tumore allo stomaco potrebbe salire per chi mangia grandi quantità di questi generi alimentari

Secondo l’AIRC, Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, alcuni generi alimentari potrebbero favorire il tumore a causa di due sostanze, nitriti e nitrati. Nitriti e nitrati sono utilizzati nell’industria alimentare come conservanti. Inoltre queste due sostanze aggiungono sapore e colore alle carni. In realtà nitriti e nitrati non sono cancerogeni, ma lo potrebbero diventare. Infatti questi due composti attraverso una serie di trasformazioni chimiche possono mutarsi in nitrosammine, considerate cancerogene. Il metabolismo dell’organismo o le cotture ad alte temperature possono indurre questa mutazione pericolosissima per l’uomo.

Nitriti e nitrati sono utilizzati soprattutto nella conservazione di carni e insaccati. Il loro utilizzo è importante per neutralizzare lo sviluppo di microorganismi potenzialmente molto pericolosi, tra cui il botulino.

La medicina ci dice che grandi quantità di nitrati e nitriti potrebbe aumentare il rischio di tumore allo stomaco o all’esofago. Nitriti e nitrati sono presenti oltre che negli insaccati e nelle carni lavorate, anche nella carne in scatola. Quindi grandi quantità di questi generi alimentari potrebbero aumentare più il rischio di tumore per le cause sopra indicate.

