Questa fase iniziale dell’attività fisica è spesso trascurata ma è necessaria. Serve per preparare il corpo dolcemente ad uno sforzo fisico intenso ed a evitare strappi o incidenti. Inoltre è utile per risvegliare i muscoli piano piano e per essere più performanti in seguito.

I consigli pratici per riscaldare il corpo velocemente

Bisogna veramente essere in ascolto del nostro corpo e sentire la temperatura che sale progressivamente. Camminare o camminare veloce sempre di più, fare bicicletta dai 10 ai 15 minuti. È importante seguire questi passi iniziali senza fare affidamento sulla sudorazione. Infatti, non vuol dire che se siamo già sudati subito il corpo è già pronto.

Il riscaldamento ideale in 15 minuti prima dell’attività fisica che è fondamentale passa attraverso 4 tappe:

il rilassamento e scioglimento dei muscoli, che sono spesso tesi o addormentati;

lo stretching delle articolazioni, che sono spesso “arrugginite”. Quindi facciamo attenzione se abbiamo già qualche contrattura o doloretto;

proteggere il cuore curando la respirazione senza cominciare lo sport in modo aggressivo da subito;

prepararsi mentalmente poiché lo sport è anche una disciplina mentale, di determinazione e resistenza.

Il riscaldamento ideale in 15 minuti prima dell’attività fisica che è fondamentale

In generale ecco un riscaldamento completo in 6 passi da fare in soli 15 minuti:

riscaldare la nuca con le mani poste intorno alla zona e con il mento rialzato effettuiamo rotazioni nei due sensi inversi;

rilassare i polsi prendendo le mani incrociate l’una nell’altra e facendo rotazioni a destra e sinistra una decina di volte;

risvegliare il bacino con i piedi divaricati e le mani sulla vita. Facciamo delle rotazioni a destra e a sinistra per una decina di volte per ogni lato;

sbloccare le ginocchia mettendo le mani sulla zona a ginocchia strette e facciamo altre rotazioni a destra e sinistra per dieci volte;

stirare le caviglie con la punta destra sul suolo, girare il piede verso destra e sinistra per dieci volte. Ripetere per il piede opposto;

far salire le ginocchia alla vita. Con le mani dietro la schiena e una gamba tesa, facciamo dieci flessioni della gamba opposta portando il ginocchio alla vita. Ripetiamo per l’altro lato.

Approfondimento

4 semplici passi per avere un corpo da ballerina e aumentare la flessibilità della schiena