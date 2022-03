Tante novità nel campo della Pubblica Amministrazione e così anche la tessera sanitaria cambia. Abbandoniamo quindi l’idea della vecchia tessera, e così saremo pronti ad accoglierne una nuova. Ma quali sono le novità? In cosa è diversa? E questa sua diversità ci deve preoccupare?

La tessera sanitaria possiamo riceverla in vari modi. Il primo è quando non ne abbiamo una e quindi si tratta della prima emissione. Poi possiamo rinnovarla, questo avviene quando quella vecchia scade. E qui è importante dire che non siamo noi a dover comunicare la scadenza a nessuno. In automatico la riceveremo al nostro indirizzo corrispondente all’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle Entrate. Solitamente la riceviamo un pochino di tempo prima che scada. In altri casi invece l’abbiamo persa. Però, in questo caso, saremo noi a doverlo comunicare così da farcene mandare una nuova.

La Pubblica Amministrazione sta diventando sempre più tecnologica e ad esempio la carta d’identità è diventata di plastica, non più di carta. Tra le varie novità, però, c’è anche una nuova tessera sanitaria.

Il rinnovo e le riemissioni della nuova tessera sanitaria avranno una novità, ecco cosa cambia e cosa resta

Tutti sappiamo che la tessera sanitaria si compone di varie parti e vari numeri. Un numero in particolare lo abbiamo imparato a memoria durante la pandemia di Covid 19, perché era quello che ci permetteva di fare il vaccino. Infatti, quando ci si doveva registrare nei vari portali regionali, era necessario inserire un codice presente sulla tessera per prenotare la vaccinazione.

Non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda i dati presenti sulla tessera. Quindi sarà presente il codice fiscale, la data di scadenza a 6 anni, i dati personali come cognome, nome, sesso, comune di nascita, provincia e data di nascita. Ma proprio qui sul lato anteriore della tessera arriva la novità. Infatti non sarà più presente il logo della Regione.

Nella parte posteriore anche rimane tutto uguale. Da questo lato si trovano informazioni che, in genere, contraddistinguono lo standard europeo per la tessera europea di assicurazione malattia. Quindi, se la nostra tessera sta scadendo oppure dobbiamo rifarla per determinati motivi, non ci dobbiamo stupire se sul lato anteriore non troveremo più il logo della Regione perché questo è stato rimosso da una modifica del Mef. E così il rinnovo e le riemissioni della nuova tessera avranno un nuovo look.

