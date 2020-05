Dopo più di due mesi, gli italiani sono liberi di uscire. E già si vedono sulle strade persone che fanno colazione al bar, come da tradizione. Dopo l’assaggio di libertà e di un buon caffè, però, quello che molti italiani hanno ricevuto, è stata un’amara sorpresa. In molti infatti, negli ultimi due giorni, si sono lamentati per il rincaro dei prezzi post-Covid.

E questo, secondo il Codacons sarà solo l’inizio. Dai bar ai parrucchieri, pare infatti che i prezzi non faranno altro che aumentare. E, se da una parte si sta assaporando l’aria fresca di maggio fuori casa, dall’altra i nuovi costi stanno buttando giù il morale.

Ed anche il settore turistico, azzerato dal lockdown, potrebbe decidere di aumentare i prezzi, per far fronte alla crisi che il Covid-19 ha causato.

Il rincaro dei prezzi post-Covid nei bar

A quanti di voi in questi due giorni è capitato di andare al bar e prendersi un caffè? Così, per il gusto di assaporare la miscela nella vecchia buona tazzina del bar di fiducia. Ma, soprattutto, a quanti di voi si sono sbarrati gli occhi vedendo il prezzo sullo scontrino? Siamo sicuri che sia successo ai più. I bar infatti, per contrastare la crisi post-Covid, hanno alzato tutti i prezzi. E quindi, ora, un caffè e un cappuccino costano molto di più. E se a Roma si rimane bassi con 1,10 euro, la vera sorpresa è stata per i milanesi: 2 euro per un espresso al bancone.

I parrucchieri aumentano i prezzi

Due mesi di chiusura e una clientela ristretta: ci aspettavamo tutti che anche i parrucchieri avrebbero aumentato i prezzi. Ed ora, per un taglio, si dovranno spendere in media 20-25 euro. Milano,di nuovo, sembra una delle città più colpite, dove i costi nei saloni sono aumentati di almeno 10 euro.

Come fare a spendere meno?

Se state soffrendo anche voi per il rincaro dei prezzi post-Covid, non preoccupatevi. Il Codacons, ma anche Altroconsumo e Coldiretti, hanno dato dei consigli a tutti i cittadini per far fronte alla crisi. Si tratta di semplici accorgimenti da seguire, che potranno certamente aiutarvi. Come prima regola, andate a fare la spesa con una lista già pronta, (e soprattutto a stomaco pieno!), evitando frutta e verdura non di stagione, che costa di più. Controllate sempre i prezzi e puntate soprattutto su prodotti freschi. In più non fatevi prendere dal panico: non c’è bisogno di comprare troppo, l’eccessività è sempre nemica del risparmio!