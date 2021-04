Molto scomodo e raccapricciante il problema della muffa nell’armadio può presentarsi in molte abitazioni. Fattaccio a dir poco increscioso che però possiamo sanare con il rimedio straordinario per eliminare e prevenire la muffa nei nostri armadi e sui nostri capi così da ottenere risultati sorprendenti.

Occhio innanzitutto alle pareti, quelle che si affacciano all’esterno. Perché di solito le prime manifestazioni fungine partono da lì per poi migrare negli armadi. E nei capi d’abbigliamento.

Quale soluzione

Tiriamo tutti i capi fuori e lasciamoli all’aria aperta. Per la pulizia dei mobili e dei cassetti possiamo utilizzare il rimedio straordinario per eliminare e prevenire la muffa nei nostri armadi e sui nostri capi così da ottenere risultati sorprendenti.

Versiamo una tazza di aceto bianco in una bacinella d’acqua e procediamo a pulire con una spugna le parti interessate dalla muffa. Si può utilizzare anche la candeggina al posto dell’aceto.

Però per chi preferisce soluzioni naturali, l’aceto si è rivelato molto efficace. Il passaggio successivo consiste nell’asciugare con un panno tutti i vani e lasciare finestre e cassetti aperti per almeno mezza giornata.

Occhio ai capi

Dobbiamo controllare se il danno ha riguardato anche i tessuti conservati all’interno. È questo forse l’inconveniente più ostico.

Ma anche per questo abbiamo il rimedio straordinario per eliminare e prevenire la muffa nei nostri armadi e sui nostri capi così da ottenere risultati sorprendenti. Se la biancheria è stata presa d’assalto dal fungo, possiamo metterla a bagno per circa mezz’ora con acqua calda e aceto. Se le macchie persistono, possiamo aggiungere un po’ di bicarbonato.

Cosa fare per prevenire

Arieggiare sempre le stanze e anche gli armadi. Le nonne di buon mattino osano aprire balconi e finestre. Nonché ante degli armadi e cassetti. La saggezza del passato ha sempre il suo perché! Il passaggio d’aria consente di asciugare eventuali tracce di umidità che si formano negli ambienti domestici e nei mobili.

Prevenire

Abbiamo già detto dell’importanza di arieggiare i locali e gli armadi almeno una volta al giorno. È poi importante non riporre mai negli armadi i capi ancora umidi o appena stirati. Fondamentale, ancora, una sorta di monitoraggio continuo. Per cui, al primo avvistamento di macchiolina sospetta su pareti o armadi, meglio agire subito e procedere alla pulizia.