Se siamo appassionati di cucina sappiamo bene che molte attività possono danneggiare le mani. Dai tagli di lama, alle spine delle verdure, alle lische dei pesci, alle alte temperature sono tutti fattori di rischio che possono danneggiare e rovinare le nostre mani.

Ora esiste un rimedio tanto efficace quanto strano, perfetto per evitare di rovinare le mani in cucina.

Un accessorio innovativo

Se siamo stufi di avere tagli e bruciacchiature sulle mani, che sono sempre secche e di cattivo aspetto possiamo adottare un accessorio innovativo.

Stiamo parlando del guanto di acciaio inox, un accessorio in grado di proteggerci e di essere molto utile mentre cuciniamo.

Solitamente questi guanti sono venduti singolarmente e sono disponibili in varie taglie. Totalmente realizzati in maglia di acciaio, questi strumenti sono leggeri e comodi da indossare e sono altamente protettivi, in grado di difendere la mano dai tagli e dalle perforazioni. Potremmo utilizzarlo per disossare, squamare e affettare senza correre rischi.

Ovviamente questo strumento è sicuro e resistente alla ruggine e alla corrosione e ciò ci permetterà di maneggiare carne e pesce in perfetta sicurezza alimentare.

Dopo ogni utilizzo il guanto va lavato e fatto asciugare e riposto in un luogo asciutto.

In commercio esistono guanti dalle diverse resistenze che vengono solitamente indicate. In base alle nostre esigenze potremo scegliere un guanto che offre protezione 3 oppure 5.

La buona notizia è che il guanto può anche avere un effetto antiodore, evitando che le mani assorbano l’odore del pesce.

Il rimedio perfetto per evitare di rovinarsi le mani in cucina

Abbiamo visto come possiamo proteggere le mani con questo semplice accessorio da cucina. D’ora in poi non avremo più taglietti e ustioni e potremo tagliare e squamare in completa sicurezza.

Protetti come un cavaliere medioevale nella sua armatura potremo affrontare anche le ricette più rischiose.

A proposito, qua troviamo alcuni trucchi per cucinare la carne.