Il rimedio per il raffreddore che non ci si aspetta

Quante volte durante l’autunno e l’inverno ci si trova costretti a mangiare senza sentire alcun sapore, congestionati fra fazzoletti e una tosse recidiva. I rimedi e le cure farmacologiche sono molteplici. Le pubblicità televisive raccontano di infusi quasi miracolosi e pastiglie prodigiose. Tuttavia è raro trovare il modo per far passare in poco tempo il raffreddore e la tosse. Il perduto mondo contadino viene in soccorso sempre, però, quando si ha il tempo di curarsi, con il rimedio al raffreddore che non ci si aspetta.

Il decotto ai semi di lino

Basta recarsi in una qualunque farmacia e chiedere una busta di semi di lino. Prima di andare a dormire, prendere un pentolino con mezzo litro di acqua fredda, metterci tre cucchiai di semi di lino e portare il tutto a ebollizione. Quando il decotto diventa gelatinoso, spengere il fuoco e filtrare. Ora, mettere i semi in un panno di stoffa e fare un fagotto. Nel decotto mettere un cucchiaio di miele. Mentre si aspetta che il decotto stemperi, sdraiarsi e farsi degli impacchi col fagotto bollente sulla fronte, sulla gola e sul torace, finché non si è raffreddato.

Dopodiché bere il decotto. Questa procedura va ripetuta ogni sera per cinque giorni consecutivi, al termine dei quali i sintomi del raffreddore e della tosse saranno scomparsi. Ma se la congestione nasale svanisce prima, smettere di ripetere la cura. Questo per evitare di assuefarsi a questo rimedio e poterne fruire i pieni effetti anche l’anno successivo.

Benefici e proprietà

I semi di lino possiedono numerose proprietà alimentari, qualità lassative, emollienti e protettive, utili a combattere infiammazioni interne. Quindi berne il decotto porta molti benefici. La pratica curativa di per sé, inoltre, è molto rilassante, ottima per conciliare il sonno. Questa cura è dunque la testimonianza che certi malori vanno curati con le giuste tempistiche. Ovviamente in caso di persistenza dei sintomi rivolgersi sempre al proprio medico. Ecco il rimedio al raffreddore che non ci si aspetta.