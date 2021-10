Con l’inizio di ottobre, capita di sentirsi un po’ giù di morale. Le giornate più corte ed uggiose non migliorano di certo la situazione. Esiste però un piatto che potrebbe aiutare a ritrovare il sorriso: il rimedio naturale per dormire meglio e combattere lo stress è questa cremosa ricetta autunnale!

L’ortaggio del buon umore

I mesi autunnali regalano un’abbondanza di prodotti salutari. Un ortaggio di stagione, per esempio, aiuta a prevenire il cancro, mentre un frutto che matura ad ottobre abbassa la pressione e contrasta la stanchezza.

Se c’è però un simbolo per eccellenza dell’autunno, questo è sicuramente la zucca. Tutti sanno che si tratta di un alimento estremamente versatile: la zucca può infatti essere cucinata in mille modi. Ma molti ignorano che ha anche numerosi effetti positivi sulla salute. Per esempio, fornisce degli antiossidanti fondamentali, ed è ricca di vitamina A, vitamina C, vitamina E, vitamine del gruppo B, oltre a svariati sali minerali.

Fra gli effetti più sorprendenti della zucca, però, c’è la sua capacità di favorire il buon umore e promuovere il relax. Può addirittura aiutare a dormire meglio. Come spiegano gli esperti, infatti, la zucca contiene il triptofano. Questa sostanza, a sua volta, si trasforma in serotonina, il cosiddetto ormone della felicità.

Gli alimenti ricchi di triptofano sono per questo spesso consigliati a chi soffre di depressione o ansia. Ma non solo: il triptofano è anche precursore della melatonina, una molecola che aiuta a dormire meglio.

Insomma, per trascorrere una notte tranquilla, all’insegna del buon sonno e del relax, bisogna fare il pieno di zucca. Ma attenzione: è un errore trascurare i semi. Anche questi, infatti, sono una fonte importante di triptofano. Ecco, dunque, una ricetta che utilizza non solo la polpa della zucca, ma anche i semi.

Il rimedio naturale per dormire meglio e combattere lo stress è questa cremosa ricetta autunnale

Ecco come preparare una crema di zucca impreziosita da gustosi semi croccanti.

Ingredienti:

600 g di polpa di zucca;

200 g di patate;

1 l di brodo vegetale;

80 g di cipolle;

olio d’oliva;

sale e pepe;

una manciata di semi di zucca sgusciati;

un pizzico di paprika.

Procedimento:

tagliare la polpa della zucca e le patate a cubetti; far imbiondire la cipolla tritata in una pentola, poi aggiungere le patate e la zucca; coprire le verdure con il brodo vegetale, salare e pepare a piacere; far cuocere per circa mezz’ora, aggiungendo ogni tanto il resto del brodo; frullare il tutto; nel frattempo, far scaldare dell’olio d’oliva in padella e aggiungervi i semi di zucca, poi tostarli per circa 5 minuti; insaporire i semi di zucca con paprika e sale, o altre spezie a piacere; servire la crema di zucca con i semi tostati.

