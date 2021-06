“Quando i piedi stanno bene, la persona non può che stare bene”.

Recita così un antico detto: in passato, infatti, l’osservazione delle estremità del corpo era indispensabile nel diagnosticare una malattia o una carenza. E l’antica saggezza popolare non sbagliava: prendersi cura dei propri piedi dona benessere all’intero organismo. Ancora una volta la natura viene in nostro soccorso, fornendoci degli aiuti per dare sollievo ai piedi, spesso affaticati dal peso di una giornata frenetica. Il primo passo da fare è sicuramente quello di garantire idratazione ed elasticità, al fine di evitare antiestetiche screpolature.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Il rimedio naturale per avere piedi morbidi e perfetti a prova di sandalo

Per attivare il ricambio cellulare a livello del piede è possibile ricorrere a uno specifico pediluvio emolliente, a cui associare uno scrub naturale. Gli ingredienti speciali di questo pediluvio sono la calendula e la malva, due piante ricche di mucillagini, sostanze che hanno un’azione lenitiva e addolcente.

Un infuso per piedi morbidissimi

Per preparare questo pediluvio emolliente sarà necessario preparare prima un infuso, lasciando in ammollo in 200 ml di acqua bollente un cucchiaio da tavola di ciascuna pianta. Passata mezz’ora, si dovrà versare l’infuso filtrato in 2 litri di acqua calda, a cui avremo aggiunto 2 cucchiai di bicarbonato di sodio. È risaputo, infatti, che il bicarbonato possiede un potere esfoliante. Se vogliamo, inoltre, rafforzare anche l’azione deodorante basterà aggiungere 6-7 gocce di lavanda su un cucchiaio di sale grosso che andrà poi disciolto nell’acqua del pediluvio. Ora non resterà che godersi questa coccola per almeno 15/20 minuti.

Questo rimedio naturale per avere piedi morbidi e perfetti a prova di sandalo può essere potenziato facendo seguire al pediluvio uno scrub, anche questo fatto in casa. Basterà prendere un bicchiere e versare un cucchiaio di sale fino, 10 gocce di olio essenziale di menta piperita e un cucchiaio da tavola di olio di oliva. Lo scrub dovrà essere massaggiato su tutto il piede, insistendo soprattutto sui talloni e sulle zone che possono presentare callosità o cute molto secca. Si risciacqua e si asciuga accuratamente tamponando bene negli spazi interdigitali.

Si può terminare questo trattamento di bellezza per i piedi con un breve massaggio con una crema a base di calendula, dalla rinomata azione lenitiva e idratante.

Approfondimenti

In pochi sanno che questa comune frutta secca combatte i chili di troppo.