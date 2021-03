I mobili in legno hanno un grande fascino. Sebbene oggidì il legno sia stato sostituito una grande gamma di altri materiali, rimane comunque molto usato nell’arredamento. Mobili basici oppure antichità, la bellezza del legno è dato dalle naturali venature e dal suo colore. Queste variano in base alla tipologia di albero. Da questo dipende anche il prezzo del mobile, ritenuto più o meno pregiato.

Quando si hanno mobili in legno, però, è difficile trovare il giusto metodo per pulirli. Per non parlare delle macchie, con le quali si rischia di rovinare per sempre il legno. Ma ecco il rimedio naturale ed economico per smacchiare mobili e superfici di legno. Non si dovrà avere più timore di aver danneggiato irrimediabilmente il mobile. Ne tanto meno che questo possa avvenire con un’errata pulizia.

Prodotti smacchianti in commercio

In commercio ne esistono centinaia. I prodotti per il legno vanno dalle vernici, agli impregnanti per poi passare a oli e cere idratanti. Esistono anche prodotti smacchianti, creati appositamente per eliminare le macchie che impregnano il legno. Tutti questi prodotti, più o meno funzionanti, hanno un difetto: sono costosissimi e non hanno garanzie.

Esiste, di contro, la possibilità di creare il proprio smacchiatore per il legno casalingo. Non servono che pochi ingredienti e un momento libero. I metodi “della nonna”, oltre a non impiegare agenti chimici, sono praticamente gratuiti o comportano una spesa minima.

Il rimedio naturale ed economico per smacchiare mobili e superfici di legno

Contro una macchia profonda e che è stata assorbita dal legno, ecco il rimedio migliore. Si tratta del bicarbonato di sodio. Questo acido naturale, se correttamente utilizzato, è un alleato fantastico per il benessere dell’uomo e le pulizie della casa. Ci si serve del bicarbonato per creare una pasta abrasiva grazie all’aggiunta di pochissima acqua. Quando si raggiunge una consistenza cremosa, allora possiamo passarla sulla macchia. Bisogna lasciarla agire per almeno 2 ore. Trascorso questo tempo, la pasta può essere lavata via con un panno umido. La macchia dovrebbe essere scomparsa.

Per macchie di penna, pennarelli, cibo, make up, il rimedio è l’alcol. Aiutandosi con un panno morbido, imbeviamolo nell’alcol etilico e strizziamolo. Il panno deve essere passato sulla macchia e non è necessario lasciarlo in posa. Le macchie dovrebbero scomparire. Per le macchie di olio si può usare, invece, la trielina. Applicare qualche minuto prima del borotalco o dell’amido di mais per assorbire l’olio.