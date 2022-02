Il rimedio naturale a capelli grassi e forfora è lavarli con quest’ingrediente più efficace di olio e bicarbonato

Sono tante le persone che combattono ogni giorno contro i capelli grassi e la forfora. Sfortunatamente, molte volte sembra una lotta impari e crediamo di dover gettare la spugna dopo aver provato, senza successo, una lunga lista di prodotti.

I problemi della forfora e dei capelli grassi sono spesso collegati. Entrambi possono avere origine ereditaria, oppure essere causati da uno stile di vita sbagliato. Una dieta grassa, il vizio del fumo, l’esposizione continua all’inquinamento cittadino sono tutti fattori che possono incidere sulla salute dei nostri capelli. E, se è vero che sfoghiamo sulla pelle tutto il nostro stress quotidiano, lo stesso vale per il cuoio capelluto. Dunque, per vincere la battaglia contro i capelli grassi e la forfora, la prima regola è volerci bene.

Detto questo, qualche vecchio trucco della nonna può senz’altro aiutare. Di seguito vediamo qual è il rimedio a capelli grassi e forfora, che tutti dovrebbero provare prima di rivolgersi a maschere e shampoo costosissimi.

Tutti pensano all’olio di oliva e al bicarbonato

Di rimedi fai da te contro i capelli grassi e la forfora ce ne sono davvero tanti. Alcuni nutrono i capelli con la polpa del pomodoro o dell’avocado, e in effetti frutta e verdura possono avere effetti inattesi sui nostri capelli. In generale, i prodotti naturali che troviamo nelle nostre cucine possono dare benefici al capello.

Uno dei rimedi più utilizzati è senza dubbio l’olio di oliva, le cui proprietà sono spesso sfruttate anche dall’industria dei cosmetici. Sebbene sia un prodotto estremamente grasso, per alcuni l’olio ridurrebbe la produzione di sebo, la sostanza che unge il capello e provoca la forfora. Stesso discorso vale per il bicarbonato, a volte utilizzato come shampoo secco per assorbire il sebo.

Ma un rimedio naturale ancora più efficace contro capelli grassi e forfora sarebbe il sale grosso, se utilizzato come segue.

Il rimedio naturale a capelli grassi e forfora è lavarli con quest’ingrediente più efficace di olio e bicarbonato

Un rimedio casalingo poco sfruttato ma molto efficace contro capelli grassi e forfora è il sale grosso. Per farlo funzionare, dovremo aggiungere due cucchiai di sale grosso al flacone di shampoo. Agitiamo energicamente per far mescolare bene il tutto, dopodiché passiamo al lavaggio. Il sale, oltre ad assorbire il sebo, ha un effetto scrub che toglie le desquamazioni causate dalla forfora. In più, strofinando il cuoio capelluto con la soluzione di shampoo e sale grosso avremo un piacevole effetto massaggiante.

