Andare dal parrucchiere ogni volta che compare un capello bianco è dispendioso. Per non parlare dell’insopportabile ricrescita. Sembra sempre essere in agguato quando meno ce lo si aspetta. Inoltre, a lungo andare le tinte sfibrano i capelli e li rendono secchi e opachi. Se non si vuole diventare schiavi del parrucchiere, ci sono delle soluzioni naturali incredibilmente funzionanti.

Ecco il rimedio miracoloso e completamente naturale contro ricrescita e capelli bianchi. Si tratta di alcune piante particolari. La natura, infatti, offre tutto quello che serve per i capelli. L’utilizzo delle erbe rafforza il cuoio capelluto senza danneggiarlo con sostanze chimiche. Quindi, i vantaggi saranno maggiori della sola copertura dei capelli bianchi. Allora, vediamo come usare queste erbe e quali sono gli effetti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Le bionde e le more

Per secoli, le donne che avevano il tempo di preoccuparsi dei capelli bianchi utilizzavano le erbe. Camomilla, henné, indigo, edera, erano capaci di coprire la ricrescita. Alcune erbe, poi, erano per la gran parte utilizzate come riflessanti: ridavano brillantezza al capello, intensificandone il colore grazie ai pigmenti contenuti nella pianta.

I tannini presenti in tutte queste erbe riescono a riparare il capello sfibrato. Il risultato è un effetto ristrutturante che ridona forza e colore alla chioma. Per ogni tipo di capello esistono formule differenti: per il biondo si usa camomilla e cassia abovata; per le castane l’edera e per le more l’henné e l’indigo.

Il rimedio miracoloso e completamente naturale contro ricrescita e capelli bianchi

Le due erbe più forti per eliminare ricrescita e capelli bianchi sono l’edera e la cassia abovata.

L’edera deve essere semplicemente raccolta e ne serviranno almeno 200 grammi. Le foglie andranno lavate e messe a bollire in circa 1 litro d’acqua. Lasciare bollire le foglie per 15 minuti a fuoco basso. Successivamente, il liquido deve essere filtrato e lasciato riposare.

Il decotto dovrà essere utilizzato dopo lo shampoo come risciacquo finale. È possibile che sia necessario ripetere l’operazione più volte. L’unica attenzione è di non ingerire il liquido di edera.

Per quanto concerne la cassia abovata, essa è più difficile da trovare. Andrà cercata nelle erboristerie sotto forma di polvere. Ne serviranno circa 4 cucchiai colmi. In aggiunta, si necessita del succo di ½ limone e di poca acqua tiepida. Il succo di limone serve ad acidificare la polvere di cassia che, allora, acquisirà la colorazione dorata.

12 ore prima, prendere la polvere di cassia e inumidirla con poca acqua. Unire il succo di mezzo limone e ricoprire la ciotola con pellicola trasparente. Il giorno dopo, dopo lo shampoo, ricoprire i capelli con la maschera e lasciare agire per qualche ora. Alla fine, sarà necessario un risciacquo.

Approfondimento

Cosa succede se non si lavano i capelli per più di una settimana?