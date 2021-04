Quando ci si dedica alle grandi pulizie si pensa proprio a tutto, si pensa a tutte le stanze, agli oggetti più impensabili e così via. In questo periodo dedicato alle grandi pulizie di primavera non si può non pensare a dedicare un po’ del nostro tempo alla pulizia dell’argenteria. Compito che molti evitano perché risulta essere molto faticoso e non sempre i metodi utilizzati funzionano alla perfezione.

Quelli che noi conosciamo sono i più comuni come il bicarbonato di sodio, il sapone di Marsiglia, l’aceto bianco e cosi via. Ma esistono anche quelli meno comuni come l’utilizzo della birra o addirittura del ketchup.

In tema di pulizie le scoperte non finiscono mai, per questo che siamo sempre alla ricerca di metodi alternativi che ci facilitino le pulizie. Con questo articolo sveleremo il rimedio inaspettato e curioso per pulire velocemente e con poca fatica l’argento.

Olio di mandorle e acqua gassata

Abbiamo provato di tutto ed alcuni metodi si saranno rivelati più efficaci piuttosto che altri, come già detto esistono tanti metodi da provare. In alcuni articoli precedenti è stato anche indicato l’utilizzo dell’acqua di patate o della coca cola per pulire le posate e gli oggetti d’argento.

In questo articolo indichiamo sempre una bibita gassata ed un emolliente che permetterà di lucidare i nostri oggetti d’argento.

Il detergente è dato dall’unione di acqua gassata e dell’olio di mandorle, che molti conoscono già per i benefici che apporta a pelle e capelli.

Procedimento per pulire l’argenteria

Prendiamo una bacinella e versiamo dell’acqua gassata, riponiamo poi gli oggetti che intendiamo pulire e lasciamoli in acqua per un po’. Il tempo indicato è variabile, possiamo tenerli dieci minuti come anche mezz’ora successivamente asciughiamoli accuratamente.

Versiamo poi delle gocce di olio di mandorla su un panno ben asciutto e strofiniamo delicatamente i nostri oggetti d’argento.

Questa operazione ci permetterà di lucidarli, l’olio di mandorla in realtà non è altro che un sostitutivo del l’olio d’oliva.

Il consiglio comunque è quello di pulire l’argento ogni tre mesi circa così da non rovinarlo.

Questo è il rimedio inaspettato e curioso per pulire velocemente e con poca fatica l’argento.