Una delle cose sicuramente più fastidiose da vedere si trova nel nostro bagno e riguarda i sanitari. Quando utilizziamo il water, infatti, di certo non è piacevole vedere quelle macchie gialle o marroni che si sono create nel corso del tempo. Ma a questo ci potrebbe essere davvero una soluzione efficace. Ecco allora il rimedio geniale che nessuno conosce per far tornare come nuovo bianco e splendente il WC ormai vecchio e ingiallito.

Cosa dobbiamo fare per rendere il nostro sanitario di nuovo perfetto e splendente

Nel nostro precedente articolo “Come mantenere sempre splendente il WC del vostro bagno” ci sono tutti i consigli necessari. Qui, infatti, sarà possibile vedere come aceto, limone, sale, oli essenziali e altri prodotti naturali possano risultare davvero utili per la pulizia del nostro bagno. Ma ci sono alcune situazioni in cui neanche i prodotti naturali sembrano bastare. Infatti, se dovessimo vedere che il nostro WC presenta ancora macchie giallognole nonostante l’utilizzo di queste soluzioni, bisogna intervenire in maniera differente. E qui ci vorrà anche un po’ di olio di gomito.

Ad arrivare in nostro soccorso è uno strumento a cui forse nessuno aveva pensato, la pietra pomice

Quindi, siamo ad un punto in cui abbiamo sperimentato i nostri rimedi naturali. Sicuramente noteremo un miglioramento, ma alcune macchie gialle o marroni non sembrano proprio voler andare via. In questo caso, c’è solo una cosa da fare. Ricorrere alla vecchia e cara pietra pomice. Non è esattamente uno strumento che si usa con questo scopo, ma può rivelarsi davvero utile. Infatti, indossiamo dei guanti e prendiamo la nostra pietra. Ora, dopo aver versato una delle soluzioni naturali a nostro piacimento, sfreghiamola sulla macchia che si ostina a rimanere in evidenza. Questa operazione andrà eseguita con molta attenzione. Infatti, per non rovinare il WC, dovremo sfregare la pietra con molta delicatezza, in modo tale da mandare via solo la macchia. In pochi minuti, il nostro water dovrebbe davvero essere perfetto.

Perciò, ora abbiamo svelato il rimedio geniale che nessuno conosce per far tornare come nuovo bianco e splendente il WC ormai vecchio e ingiallito.