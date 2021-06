Ogni anno si ripresenta lo stesso problema. Per chi sceglie di andare in vacanza al mare, le meduse sono una delle poche preoccupazioni. Specialmente i genitori con bambini piccoli devono starci molto attenti. Ne esistono di più urticanti e di innocue, ma non è facile riconoscerle. Sono i tentacoli a provocare le ustioni a causa del veleno che solitamente utilizzano per uccidere la preda.

Questo liquido a contatto con la nostra pelle crea una fastidiosa e dolorosa ustione. Questa può addirittura provocare shock anafilattici e lasciare delle cicatrici. Esistono tanti rimedi anti-medusa provati negli anni. Tra questi, ecco il rimedio fenomenale sconosciuto contro le meduse a prova di bruciore e cicatrici. Un antidoto perfetto e a un costo bassissimo.

Sintomi della puntura di medusa e primo soccorso

Entrare in contatto con i tentacoli di una medusa che si trova nei paraggi è facile. Infatti, non necessariamente bisogna toccarla direttamente. I tentacoli alle volte si staccano e restano nell’acqua. In quei casi l’ustione è meno grave. Quando malauguratamente una medusa tocca la nostra pelle, ce ne accorgiamo dall’intenso bruciore seguito da formicolio o prurito. Dopo alcuni minuti la parte ustionata diventa rossa e gonfia.

La prima cosa da fare è lavare con l’acqua di mare la parte. Mai farlo con l’acqua dolce. Poi bisognerà grattare delicatamente la parte con una tessera di plastica rigida, o un coltello o una pietra calda. In questo modo si rimuovono gli eventuali filamenti di tentacolo. Se nelle ore successive dovessero comparire sintomi quali vomito, mal di testa, difficoltà respiratorie, vertigini, è necessario chiamare il medico.

Il rimedio fenomenale sconosciuto contro le meduse a prova di bruciore e cicatrici

Assolutamente sconsigliato utilizzare come rimedi l’ammoniaca o l’urina, oppure l’alcool. Questi infiammano ancora di più l’ustione e l’aggravano. Anche le pomate cortisoniche non hanno dimostrato grandi effetti. Inoltre, la parte deve essere protetta dal sole perché potrebbero restare delle macchie.

Sono perfetti impacchi di acqua o ghiaccio per lenire il dolore. Ma il rimedio che dimostra più effetti positivi nel breve termine potrà sorprendere. Si tratta infatti delle pomate usate per i neonati, quelle all’ossido di zinco. Questa sostanza evita il diffondersi del veleno e placa il prurito. In più, insieme alle applicazioni di aloe vera, aiuta la ferita a cicatrizzare senza lasciare traccia.