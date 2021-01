Brutta cosa l’inverno che porta freddo e giornate umide e piovose. Non solo per il morale, ma anche e soprattutto per il nostro organismo. Ore e ore di umidità, infatti, vanno a infierire su di noi come un martello sull’incudine. E, più gli anni vanno avanti, più siamo soggetti a dolori, raffreddori e malanni vari. Tra questi, tipici proprio di questa stagione e delle sue temperature, le congestioni nasali. Talmente antipatiche da riuscire persino a farci cambiare l’umore durante la giornata. Se, poi, in primavera ed estate, soffriamo pure di riniti allergiche, allora la frittata è fatta. Uno dei sistemi migliori per eliminare la congestione nasale, senza usare troppi prodotti medicinali è il classico aerosol con gli oli essenziali. Ma in questo articolo i nostri Esperti propongono il rimedio delle bucce di mandarino per sconfiggere la congestione nasale.

Cos’è la congestione nasale

Prima di vedere esattamente come fare a sconfiggere questo nemico, cerchiamo almeno di conoscerlo. Cos’è quindi la congestione nasale? È un disturbo tipico dell’inverno, che molti chiamano anche col termine gergale di “naso chiuso”. È letteralmente un’ostruzione delle vie respiratorie causata dalla mucosa del naso. Ne nasce un’infiammazione che porta al restringimento delle vie nasali, con relativa difficoltà di respirazione. Può presentarsi nelle due versioni: con poco o tanto muco. In entrambi i casi è sempre molto fastidiosa.

Ecco come intervenire

Detto quindi della tipologia del sintomo, ecco il rimedio delle bucce di mandarino per sconfiggere la congestione nasale:

scaldiamo dell’acqua, fino a farla diventare bollente e versiamola in una ciotola;

mettiamo delle bucce di mandarino;

poniamoci con la testa sopra la ciotola, coperti dal classico asciugamano inumidito e respiriamo profondamente per una decina di minuti;

alla fine, parliamo di un fumento come quello dell’aerosol, però decisamente più originale ed economico.

Questo trattamento ci permetterà infatti di liberare le vie nasali dal muco, rispolverando il classico e sempre valido rimedio della nonna.

