A chi non è mai capitato di riportare piccole scottature in cucina? Quando siamo alle prese con pentole e padelle, bastano pochi secondi di distrazione per ritrovarci con una scottatura sulle mani o sulle braccia. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, si tratta di incidenti non gravi, ma che possono comunque risultare dolorosi.

Le massaie di una volta, esperte di rimedi casalinghi naturali, avevano sempre la soluzione a portata di mano in caso di piccoli incidenti domestici. Basta mettere sulla bruciatura un ingrediente che tutti abbiamo in casa per far passare immediatamente il dolore.

Ecco il rimedio che tutti abbiamo in casa per le piccole scottature ai fornelli.

Il rimedio casalingo migliore è la patata

Il rimedio che tutti abbiamo in casa per le piccole scottature ai fornelli è un alimento che si trova praticamente sempre nelle nostre case. Si tratta della patata. Proprio così: l’umile e serbevole patata non è soltanto ingrediente fondamentale di infiniti piatti tradizionali e non, ma anche un aiuto prezioso per risolvere i piccoli incidenti che possono facilmente accadere ai fornelli (a proposito, ecco il trucco per non far gemmare le patate e conservarle più a lungo).

Le nostre nonne hanno sempre suggerito di mettere sulla bruciatura una patata cruda appena tagliata, per far passare il dolore e dare immediato sollievo alla nostra pelle. Ma funziona davvero?

Non soltanto bruciature ai fornelli

Le patate contengono la solanina, una sostanza che aiuta a prevenire la formazione di bolle sulla pelle e a lenire il dolore in caso di piccole scottature.

Non tutti lo sanno, ma una patata cruda a diretto contatto con la pelle non è utile soltanto contro le scottature che possiamo procurarci ai fornelli. È perfetta da utilizzare anche se siamo rimasti troppo tempo esposti al sole d’estate. Ovviamente prevenire è sempre meglio che curare e un’esposizione eccessiva al sole può causare problemi seri. Ma se il danno è già fatto, una patata cruda può essere la migliore alleata per trovare subito sollievo.