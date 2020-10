Il rimbalzo odierno non ha ancora cambiato le sorti del mercato azionario che punta ancora al ribasso. La nostra attenzione ora è rivolta alle chiusure di contrattazione di domani (30 ottobre) per definire il potenziale scenario che ci potrebbe attendere fino a dicembre e poi febbraio del prossimo anno.

Inizierà un violento ribasso? Ad oggi questa è l’ipotesi prevalente.

Alle 20.58 del 29 ottobre registriamo i seguenti prezzi:

Dax Future

11.628

Eurostoxx Future

2.966

Ftse Mib Future

17.910

S&P 500

3.309

Cosa attende i mercati? Sgombriamo subito il campo e affermiamo che se domani non sarà di forte rialzo, si profila un periodo potenzialmente davvero burrascoso.

Previsione annuale in corso

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura del 23 ottobre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020

Se il ribasso verrà confermato, lo scenario atteso subirà modifica e quindi si potrebbe continuare a scendere almeno fino alla fine dell’anno.

Il rimbalzo odierno non ha ancora cambiato le sorti del mercato azionario che punta ancora al ribasso

Di seguito la mappa dei prezzi con la quale mantenere il polso della situazione.

Dax Future

Il ribasso in atto verrà invertito soltanto dalla chiusura del 30 ottobre superiore a 13.018. Tendenza ribassista in corso. Mantenere gli short.

Eurostoxx Future

Il ribasso in atto verrà invertito soltanto dalla chiusura del 30 ottobre superiore a 3.276. Tendenza ribassista in corso. Mantenere gli short.

Ftse Mib Future

Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 30 ottobre inferiore a 18.785. Tendenza ribassista in corso. Mantenere gli short.

S&P 500

Nuovi ribassi duraturi solo con la chiusura settimanale del 30 ottobre inferiore a 3.502. Tendenza ribassista in corso. Mantenere gli short.

Il ribasso potrebbe proseguire per diversi mesi e per diversi punti percentuali. Come scritto nei giorni precedenti, il pattern che si è formato negli ultimi giorni è stato ritrovato sempre all’inizio di forti ribassi.

Si procederà per step ma attenzione ad andare contro trend e a fare acquisti! Non è il momento di comprare, nè di mediare, nè di accumulare nè di breve, nè di medio e lungo termine. Comprare solo in ottica di 10 anni. Stare short.