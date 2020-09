L’esplosione al ribasso di momentum di ieri, oggi è stata seguita da un tentativo di rimbalzo dopo un primo tentativo di ulteriore affondo nelle prime ore di contrattazione di stamani. Cosa pensare dei mercati quindi dopo questa ulteriore giornata di contrattazione? Sgombriamo subito il campo e affermiamo subito che Il rimbalzo odierno dei mercati per il momento non cambia lo scenario tecnico .

Nuovi ribassi alle porte?

Nel momento che scriviamo i mercati quotano ai seguenti prezzi:

Dax Future

12.614

Eurostoxx Future

3.162

Ftse Mib Future

18.900

S&P 500

3.285,43

Questo rimbalzo è propedeutico a nuove vendite oppure è “anticamera” di ulteriori rialzi?

Ciclicità di settembre ed ottobre al ribasso

Nelle serie storiche il mese di settembre è quello che ha più probabilità di chiudere in negativo.

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura dell’ 18 settembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020



Il ribasso dovrebbe continuare fino alla prima decade di ottobre. In questo momento la tendenza in corso e le previsioni combaciano ma questo non significa abbassare la guardia e dare il prossimo futuro per scontato.

Il rimbalzo odierno dei mercati per il momento non cambia lo scenario tecnico

Cosa potrà cambiare le sorti? Ecco i livelli da monitorare per domani e poi nei prossimi giorni:

Dax Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 13.435. Ribasso in corso e nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 23 settembre superiore a 13.137.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.386. Ribasso in corso e nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 23 settembre superiore a 3.278.

Ftse Mib Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 19.980. Ribasso in corso e nuovi rialzi solo con chiusura giornaliera del 23 settembre superiore a 19.375.

S&P 500

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.426. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 23 settembre superiore a 3.286.

Per il momento non vediamo prodromi di inversione rialzista e quindi si “scommette su ulteriori ribassi”. Questo fino a prova contraria.