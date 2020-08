Alle 16 di venerdì 31 luglio i principali mercati internazionali quotano ai seguenti prezzi:

Dax Future

12.461 +0,18%

Eurostoxx Future

3.216 -0,28%

Ftse Mib Future

19.385 +0,87%

S&P 500 Indice

3.241

Sgombriamo subito il campo affermando che il rimbalzo non cambia la tendenza dei mercati e sono attesi nuovi ribassi già dalla prossima settimana.

Analizziamo lo stato dei luoghi e quello che potrebbe accadere da ora in poi.

Dal 22 luglio abbiamo continuato a indicare a indicare che la posizione di breve da mantenere era short in vista di probabili ed ulteriori allunghi ribassisti.

Da quel momento in poi la nostra attenzione era rivolta alla data odierna, scadenza di un nostro cluster di prezzo e tempo annuale che potrebbe dispiegare effetti rilevanti per i prossimi 40/50 giorni solari.

A che punto sono le nostre previsioni annuali e i grafici delle Borse mondiali?

Frattale previsionale su scala settimanale dal 1 gennaio al 30 dicembre 2020

In blu grafico delle Borse mondiali fino alla settimana numero 30 (la scorsa settimana)

In rosso la nostra previsione annuale

Le previsioni non indicano elevate probabilità per assistere a ribassi da ora in poi. Anzi, continuano a proiettare una fase rialzista fino alla fine di ottobre metà novembre (possibile date in cui si potrebbero affollare i massimi annuali).

Il rimbalzo non cambia la tendenza dei mercati e sono attesi nuovi ribassi già dalla prossima settimana

Le chiusure di contrattazione odierne sono importanti per 2 motivi:

scadenza del setup ma anche perchè potrebbero confermate l’abbrivio di forti vendite nei prossimi giorni.

Se le chiusure odierne saranno inferiori ai seguenti livelli

Dax Future

12.765

Eurostoxx Future

3.287

Ftse Mib Future

19.935

S&P 500 Indice

3.200

il rialzo iniziato dai minimi del 16/23 marzo sarebbe ad un primo stop significativo e si potrebbero aprire spazi di forti ribassi.

Cosa fare?

Chi ha comprato su nostre indicazioni sui minimi di marzo, dovrebbe liquidare buna parte delle posizioni rialziste in attesa di eventi. Di breve termine invece, andrebbero rafforzate ulteriormente posizioni short sui principali indici azionari.

Se il ribasso verrà confermato dalle chiusure odierne e non verrà invalidato nei giorni successivi, quali potrebbero essere i primi obiettivi di prezzo da raggiungere?

Dax Future

12.100 e poi 11.100

Eurostoxx Future

3.048

Ftse Mib Future

17.500

S&P 500

3.200 e poi 3.090

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza ed obiettivi.