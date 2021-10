Nel giorno della scadenza del nostro setup annuale, il rimbalzo di Wall Street non ha cambiato il quadro tecnico e quindi se oggi non si formerà un ulteriore indizio rialzista potrebbero aprirsi spazi per ulteriori forti ribassi nei prossimi giorni.

Quindi, attenzione quello che accadrà oggi potrebbe dispiegare effetti per diverse settimane, anche fino al prossimo setup del girono 8 dicembre.

Quali sono i livelli dei prezzi da monitorare per la giornata odierna e per i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza ribassista. Primo indizio rialzista con una chiusura odierna superiore a 34.491. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 35.061. Fino a quando non si formerà questo swing, saranno possibili ribassi verso area 33.270 e poi 30.500.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista. Primo indizio rialzista con una chiusura odierna superiore a 14.509. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 15.004. Fino a quando non si formerà questo swing, saranno possibili ribassi verso area 13.000 e poi 12.400.

S&P 500

Tendenza ribassista. Primo indizio rialzista con una chiusura odierna superiore a 4.370. Rialzi duraturi solo con una chiusura del giorno 8 ottobre superiore a 4.458. Fino a quando non si formerà questo swing, saranno possibili ribassi verso area 4.173 e poi 4.056.

Il rimbalzo di Wall Street non ha cambiato il quadro tecnico. Focus su Coca Cola e Tesla

Coca Cola (NYSE:KO), ultimo prezzo a 53,08. Risetto all’ultima rilevazione non è cambiato il quadro tecnico. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale superiore a 54,25, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 47,83. Nel breve, un primo indizio rialzista si avrebbe con una chiusura giornaliera superiore a 53,53.

Tesla (NASDAQ:TSLA), ultimo prezzo a 780,59. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale inferiore a 774,20, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 900,40 dollari (massimo annuale segnato a gennaio) ed oltre. Nel breve, un primo indizio ribassista si avrebbe con una chiusura giornaliera inferiore a 763,59.