Gli ultimi mesi sono stati per Cerved Group caratterizzati da importanti vicende extra-borsistiche. In un precedente report avevamo già discusso dell’OPA proposta da Castor BidCo a un prezzo di 9,5 euro. Avevamo discusso, però, anche di come le azioni Cerved Group continuavano a mantenersi sopra il prezzo dell’OPA. Quindi, il rilancio dell’OPA sulle azioni Cerved Group non smuove il titolo.

Poiché l’adesione all’offerta pubblica di acquisto era stata snobbata dal mercato, i promotori dell’OPA qualche giorno fa hanno rilanciato migliorando le condizioni. Il prezzo d’offerta è stato aumentato di 0,3 euro a 10,5 euro per azione (ev/ebitda 2022/2023 di 10,7-10,1 volte, p/e adjusted di 17-16,5 volte) nel caso in cui l’offerente raggiunga la soglia del 90% di adesioni entro il 9 settembre. In caso contrario il corrispettivo pagata sarà di 10,2 euro qualora si raggiunga la soglia del 66,7%.

Alla vigila della chiusura dell’OPA le adesioni stazionano poco sotto il 32%, per cui non è detto che si raggiunga la soglia minima del 66,7%. È sulla base di questi numeri che si spiega, quindi, il perché il prezzo delle azioni Cerved Group si mantiene sotto il livello di 10,5 euro.

Alla luce degli ultimi avvenimenti gli analisti di Equita Group consigliano di aderire all’OPA. Secondo loro, infatti, l’aver abbassato la soglia minima per dichiarare il successo dell’operazione e l’adesione degli investitori istituzionali, fa aumentare le probabilità che l’OPA vada in porto.

In attesa che si chiarisca l’operazione straordinaria in corso, andiamo ad analizzare il grafico del titolo.

Il rilancio dell’OPA sulle azioni Cerved Group non smuove il titolo, le attese per il futuro secondo l’analisi grafica

Cerved Group (MIL:CERV) ha chiuso la seduta del 8 settembre a quota 10,28 euro in ribasso dello 0,39% rispetto alla seduta precedente. Da notare che sul grafico con la linea verde si è indicato il valore dell’offerta nel caso in cui venga raggiunta una percentuale di adesione pari al 90%.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e tecnicamente non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 10,87 euro.

Qualora non si dovesse raggiungere la soglia minima di adesione significherebbe che il mercato attribuisce al titolo un valore superiore. Conseguentemente lo scenario indicato in figura prenderebbe ancora più forza.

Per il momento non resta che attendere la fine dei termini dell’OPA e poi decidere sul da farsi.